Алматыда жер сілкінді
Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 29 шілдеде Алматы тұрғындары жер сілкінісін сезді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Zakon.kz тілшісі түсініктеме алу үшін қалалық Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметіне жүгінді.
Еуропалық сейсмологиялық орталықтың мәліметінше, Қытайдың Оңтүстік Шыңжаң аумағында магнитудасы 4,6 болатын жер сілкінісі болды. Жерасты дүмпулерінің ошағы 7 шақырым тереңдікте орналасқан.
Жер сілкінісінің эпицентрі Қытайдың Ақсу қаласынан батысқа қарай шамамен 131 шақырым және Қырғызстанның Қаракөл қаласынан оңтүстік-оңтүстік-шығысқа қарай 122 шақырым жерде орналасқан.
2026 жылғы 28 шілде күні күндіз Жапонияның оңтүстік-батысындағы Кюсю аралында орналасқан Кумамото префектурасы аумағында магнитудасы 7,1 болатын күшті жер сілкінісі болды. Кейін әлеуметтік желілерде табиғи апаттың салдары түсірілген бейнежазбалар тарады.
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