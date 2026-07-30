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ҰҚК Қазақстанда іздеуде жүрген кореялық алаяқтарды ұстады

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, КНБ РК, ОПГ, приступная группировка, криминал, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.07.2026 16:20 Фото: Zakon.kz
Ұлттық қауіпсіздік комитеті алаяқтық колл-орталықтың қызметін тоқтатып, Оңтүстік Корея азаматтарын ұстағанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Комитет мәліметінше, 2026 жылғы 23 шілдеде Қазақстанда Корея Республикасының 14 азаматы ұсталды. Олар өз елінде телекоммуникациялық жүйелерді пайдаланып, ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында алаяқтық жасады деген күдікпен іздеуде болған.

"Ұсталғандардың тұрғылықты жерлерінде жүргізілген тінту барысында құқық қорғау органдарының қызметкерлері заңсыз әрекетке пайдаланылған болуы мүмкін компьютерлік техниканы, ноутбуктер мен ұялы телефондарды тәркіледі", – делінген Қазақстан ҰҚК баспасөз қызметінің хабарламасында.

Қазіргі уақытта шетелдіктер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қажетті процестік әрекеттер аяқталғаннан кейін оларды елден шығару жоспарланып отыр.

Бұған дейін 2026 жылғы шілдеде Ұлттық қауіпсіздік комитеті полиция органдарымен бірлесіп және прокуратураның үйлестіруімен Алматы, Шымкент қалалары мен еліміздің сегіз өңірінде қарудың заңсыз айналымына тосқауыл қоюға бағытталған жедел іздестіру іс-шараларын жүргізгені хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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