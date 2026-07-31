Қазақстанда азық-түлік бағасының өсу қарқыны төрт есе баяулады: алайда ескеретін жайт бар
Инфляция тұрақтап, төмендей бастады
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасының жылдық өсімі небәрі 2,4% болды. Салыстыру үшін айтсақ, былтыр шілде айының соңында осы тауарлар тобы бойынша жылдық инфляция 9,4%-ға жеткен.
Осылайша, бір жыл ішінде бағаның өсу қарқыны шамамен төрт есе баяулады.
2026 жылдың басынан бері әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары небәрі 1,7%-ға қымбаттады. Шілде айында олардың бағасы жалпы 0,3%-ға, ал соңғы аптада тағы 0,1%-ға төмендеді.
Ет баға өсімінің негізгі көзі болып отыр
Бір жыл ішінде ең көп қымбаттаған өнім – қой еті. Оның орташа бағасы 27,7%-ға өсті.
Одан кейін:
- сүйегі бар сиыр еті – 15,6%;
- тартылған ет – 15,3%;
- тұз – 14,9%;
- тауықтың сан еті – 14,6%;
- жұмыртқа – 14,4%;
- сүйексіз сиыр еті мен жылқы еті – 14%;
- сары май – 12,5%.
Кейбір қалаларда баға өсімі республикалық орташа көрсеткіштен жоғары болды.
Мәселен, бір жыл ішінде қой еті:
- Оралда – 48,8%;
- Қызылордада – 47,2%;
- Семейде – 45%;
- Астанада – 40,5%-ға қымбаттады.
Сүйегі бар сиыр етінің бағасы Таразда ең көп өсіп, бірден 33,3%-ға көтерілді.
Көкөністер статистиканы өзгертті
Көкөніс нарығындағы жағдай мүлде басқаша қалыптасты.
Өткен жылмен салыстырғанда:
- қияр – 31,6%;
- қызанақ – 26,5%;
- алма – 4,7%;
- күріш – 4,1%;
- қырыққабат – 2,9%;
- пияз – 10,9%-ға арзандады.
Азық-түлік қай өңірде қымбат
Бірдей тауарлардың өңірлердегі бағасы арасында айтарлықтай айырмашылық сақталып отыр.
Мәселен, сүйекті сиыр етінің бір келісінің бағасы:
- Алматыда – 4150 теңге;
- Таразда – 4131 теңге;
- Павлодарда – 4054 теңге.
- Ал Атырауда оның орташа бағасы 3402 теңге болса,
- Түркістанда 3405 теңгені құрайды.
Ең қымбат сары май Ақтөбеде сатылады. Онда өнімнің бір келісі 7631 теңге тұрады. Салыстыру үшін айтсақ, Қарағандыда оны орта есеппен 4263 теңгеге, ал Семейде 4674 теңгеге сатып алуға болады.
Жұмыртқа Шымкентте ең қымбат – он данасы 689 теңге. Одан кейін Тараз – 650 теңге және Қостанай – 648 теңге тұр. Ең төмен баға Өскеменде – 475 теңге және Оралда – 477 теңге болып тіркелді.
Картоп Семейде ең қымбат – бір келісі 371 теңге. Көкшетауда ол орта есеппен 344 теңгеден сатылса, Түркістанда – 219 теңге, Петропавлда 234 теңге тұрады.
Қорытындылай айтқанда, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары тізіміндегі өнімдердің басым бөлігі арзандап, жалпы индекс бір аптада 0,1%-ға төмендеді. Бұған ет, әсіресе қой еті кірмейді. Инфляцияның қазіргі баяулауы негізінен көкөністердің маусымдық арзандауына байланысты. Бұл фактордың әсері күзде тоқтаған кезде баға өсімінің нақты қарқыны белгілі болады.
Бұған дейін Ресейден әкелінетін азық-түлік Қазақстандағы бағаның өсуіне қалай әсер етуі мүмкін екенін жазған едік.