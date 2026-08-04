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Оқиғалар

Павлодарда полицейлер із жасырып жүрген 57 адамды анықтады

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.08.2026 13:09 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысының криминалдық полиция қызметкерлері анықтау, тергеу және сот органдарынан бой тасалап жүрген адамдарды іздеуге бағытталған жедел-іздестіру іс-шараларын тұрақты түрде жүргізіп келеді.

Жыл басынан бері жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде полиция қызметкерлері іздеуде жүрген 57 адамның жүрген жерін анықтады. Кезекті іздестіру шараларының бірі Семей қаласында жүргізілді.

Павлодар облысы полициясының жедел уәкілдері Семей қаласындағы әріптестерімен бірлесіп, пробациялық бақылаудан жалтарып жүрген 36 жастағы ер адамды ұстады.

Анықталғандай, ол аса ірі мөлшердегі алаяқтық жасағаны үшін сотталған. Сот үкіміне сәйкес, ер адам пробациялық бақылауда болған. Алайда 2026 жылдың қаңтар айында тұрғылықты мекенжайын өз бетінше тастап, бой тасалаған. Жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде іздеудегі азаматтың жүрген жері анықталып, ол ұсталды.

Қазіргі уақытта ер адам Семей қаласындағы тергеу изоляторына қамалды. Жақын арада ол Павлодар қаласына этаппен жеткізіледі.

"Заң бұзған адамдар кейде жауапкершіліктен жалтару мақсатында бой тасалауға тырысады. Алайда адам іздеуге жарияланған сәттен бастап оның деректері барлық аумақтық полиция бөлімшелеріне және көршілес өңірлерге жіберіледі. Полиция қызметкерлері іздеудегі адамның сыртқы келбеті мен ерекше белгілері бойынша бағдарланады, – деді Павлодар облысы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасының бастығы Жаслан Танжанов.

Оның айтуынша, із жасырып жүрудің еш мәні жоқ. Қылмыс жасаған адам түптің түбінде заң алдында жауап береді. Ал жауапкершілік пен жаза мөлшері әрбір істің мән-жайына және адамның жасаған әрекетіне байланысты белгіленеді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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