Қазақстан азық-түлік өндірісін арттырады: қандай тауарлардың импортын азайту көзделіп отыр
Азат Сұлтановтың мәліметінше, Қазақстанның тамақ өнеркәсібінде тұрақты оң өсім байқалады. Негізгі азық-түлік өнімдерінің барлық түрі бойынша өндіріс көлемі артып келеді. Отандық өндірісті ұлғайту және импортты алмастыру есебінен құс еті, балық, қант, ірімшік пен сүзбе, шұжық өнімдері және алма бойынша ішкі нарықты қамтамасыз ету деңгейін 80%-дан асыру жоспарланып отыр.
"Соңғы бес жылда құс етінің өндірісі 58%-ға артты, ал импорт көлемі 25%-ға қысқарды. Ішкі нарықты отандық құс етімен қамтамасыз ету деңгейі 58%-дан 78%-ға дейін өсті", – деді вице-министр.
Мұндай өсім жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды кеңейту және жаңа өндірістік қуаттарды іске қосу есебінен қамтамасыз етілді. Алдағы уақытта бірқатар жаңа ірі жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр.
"Жаңа жобаларды іске асыру өндіріс көлемін едәуір арттырып, ішкі нарықты отандық құс етімен толық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді", – деді Азат Сұлтанов.
Соңғы жылдары азық-түлік бағасының қымбаттауына байланысты қазақстандықтардың тамақтану рационы айтарлықтай өзгерді. Кейбір өнімдер күнделікті тұтыну себетінен шығып қалса, енді бірі негізгі азыққа айналды. Азық-түлік инфляциясының ұзаққа созылуы халықтың тұтыну дағдысына қалай әсер еткені туралы осы материалдан оқуға болады.