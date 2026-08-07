Ақмолада полицейлер зергерлік бұйымдар мен бағалы заттар салынған сөмке ұрлығын ашты
Жәбірленушіге келтірілген материалдық шығынның жалпы көлемі 3 миллион 470 мың теңгені құрады. Қалалық полиция басқармасының кезекші бөліміне облыс орталығының 70 жастағы тұрғыны хабарласқан. Оның айтуынша, Абылайхан даңғылындағы үйлердің бірінің ауласында орналасқан орындыққа сөмкесін ұмытып кеткен.
Біраз уақыттан кейін қайта оралғанында, сөмкесінің орнында жоқ екенін байқаған. Аталған факті бойынша ұрлық белгілері бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полицейлер Жедел басқару орталығының бейнебақылау жүйесіндегі жазбаларды, сондай-ақ оқиға болған аумақтағы тұрғын үйлерде, сауда нысандарында және басқа да ұйымдарда орнатылған камералардың бейнематериалдарын мұқият зерделеді.
Бейнежазбаларды талдау арқылы жәбірленушінің сөмкені орындықта қалдырғаннан кейінгі оқиғалардың реті анықталып, сөмкені тауып алған әйелдің сыртқы белгілері белгіленді. Тергеу барысында анықталғандай, әйел қараусыз қалған сөмкені байқап, біраз уақыт оның иесі қайта келер деген үмітпен күткен.
Алайда кейін сөмкені өзімен бірге алып кеткен және полицияға хабарламаған. Оның айтуынша, үйіне бара жатқан жолда сөмкенің ішіндегі ұялы телефонды, қол сағатын және зергерлік бұйымдарды алып, сөмкенің өзін лақтырып жіберген. Келесі күні қаржылық қиындықтарға тап болған күдікті сөмкеден алынған алтын сақиналардың бірін ломбардқа өткізіп, 150 мың теңге алған. Ақша азық-түлік пен дәрі-дәрмек сатып алуға жұмсалған.
Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Полиция бөтеннің мүлкін тауып алып, оның иесі белгілі болған немесе оны анықтау мүмкін болған жағдайда, затты өзінде қалдыру заңмен белгіленген жауапкершілікке әкелетінін ескертеді. Сондықтан табылған бөтен мүлікті иесіне қайтару үшін дереу шара қабылдау немесе оны жақын маңдағы полиция бөліміне тапсыру қажет. Тәртіп сақшылары азаматтарды жоғалған немесе қараусыз қалған заттарды иемденбей, олардың заңды иесіне қайтаруға жауапкершілікпен қарауға шақырады.