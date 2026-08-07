#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
467.48
539.52
5.73
Оқиғалар

Ақмолада полицейлер зергерлік бұйымдар мен бағалы заттар салынған сөмке ұрлығын ашты

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 15:52 Фото: Zakon.kz
Көкшетау қаласында полицейлер құрамында зергерлік бұйымдар, телефон, қол сағаты және өзге де жеке заттар болған сөмкенің ұрлануына қатысты қылмысты ашты.

Жәбірленушіге келтірілген материалдық шығынның жалпы көлемі 3 миллион 470 мың теңгені құрады. Қалалық полиция басқармасының кезекші бөліміне облыс орталығының 70 жастағы тұрғыны хабарласқан. Оның айтуынша, Абылайхан даңғылындағы үйлердің бірінің ауласында орналасқан орындыққа сөмкесін ұмытып кеткен.

Біраз уақыттан кейін қайта оралғанында, сөмкесінің орнында жоқ екенін байқаған. Аталған факті бойынша ұрлық белгілері бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полицейлер Жедел басқару орталығының бейнебақылау жүйесіндегі жазбаларды, сондай-ақ оқиға болған аумақтағы тұрғын үйлерде, сауда нысандарында және басқа да ұйымдарда орнатылған камералардың бейнематериалдарын мұқият зерделеді.

Бейнежазбаларды талдау арқылы жәбірленушінің сөмкені орындықта қалдырғаннан кейінгі оқиғалардың реті анықталып, сөмкені тауып алған әйелдің сыртқы белгілері белгіленді. Тергеу барысында анықталғандай, әйел қараусыз қалған сөмкені байқап, біраз уақыт оның иесі қайта келер деген үмітпен күткен.

Алайда кейін сөмкені өзімен бірге алып кеткен және полицияға хабарламаған. Оның айтуынша, үйіне бара жатқан жолда сөмкенің ішіндегі ұялы телефонды, қол сағатын және зергерлік бұйымдарды алып, сөмкенің өзін лақтырып жіберген. Келесі күні қаржылық қиындықтарға тап болған күдікті сөмкеден алынған алтын сақиналардың бірін ломбардқа өткізіп, 150 мың теңге алған. Ақша азық-түлік пен дәрі-дәрмек сатып алуға жұмсалған.

Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Полиция бөтеннің мүлкін тауып алып, оның иесі белгілі болған немесе оны анықтау мүмкін болған жағдайда, затты өзінде қалдыру заңмен белгіленген жауапкершілікке әкелетінін ескертеді. Сондықтан табылған бөтен мүлікті иесіне қайтару үшін дереу шара қабылдау немесе оны жақын маңдағы полиция бөліміне тапсыру қажет. Тәртіп сақшылары азаматтарды жоғалған немесе қараусыз қалған заттарды иемденбей, олардың заңды иесіне қайтаруға жауапкершілікпен қарауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полицейский пистолет, пистолет полицейского, полиция, полицейский
14:31, 27 наурыз 2026
Оралда полицейлер 2 млн теңгенің пәтер ұрлығын ашты
Қазақстанға бағалы бұйымдарды қалай әкеледі
09:27, 28 қараша 2024
Қазақстанда асыл тастарды, зергерлік бұйымдар мен гауһар тастарды әкелу және әкету ережелері бекітілді
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
15:52, Бүгін
Ақмолада полицейлер зергерлік бұйымдар мен бағалы заттар салынған сөмке ұрлығын ашты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФИФА
18:11, Бүгін
Норвежская футбольная ассоциация требует немедленной отставки Инфантино
Соня Жиенбаева
17:47, Бүгін
Соня Жиенбаева на отказе соперницы вышла в полуфинал турнира в Испании
Джон ван ’т Шкип
17:35, Бүгін
Российский журналист назвал Джона ван ’т Шкипа "бюджетным решением" для сборной Казахстана
Награждение
17:19, Бүгін
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: