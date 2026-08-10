Астанада ұшақ бортында жанжал шығарған мас жолаушы 10 тәулікке қамалды
Алкогольдік ішімдік ішкен ер адам өзін агрессивті ұстап, былапыт сөздер айтып, басқа жолаушыларға кедергі келтірген. Әуе кемесі Астана әуежайына қонғаннан кейін жолаушы көлік полицейлеріне тапсырылды.
Тексеру барысында тәртіп бұзған азаматтың 44 жастағы елорда тұрғыны екені анықталды. Алайда ұшақ қонғаннан кейін де жағдай жалғасын тапты. Оны полиция бөлмесіне жеткізу кезінде ер адам тәртіп сақшыларының заңды талаптарын орындаудан бас тартып, қарсылық көрсеткен.
Осыған байланысты полицейлер арнайы құрал – кісен қолдануға мәжбүр болды.
Тексеру қорытындысы бойынша ер адам алкогольдік ішімдіктерді ішу немесе қоғамдық орындарға масаң күйінде келу фактісі бойынша жауапкершілікке тартылды.
Сонымен қатар ұсақ бұзақылық және құқық қорғау органы қызметкерінің заңды өкіміне немесе талабына бағынбағаны үшін сот ер адамды кінәлі деп танып, оған 10 тәулікке әкімшілік қамау жазасын тағайындады.