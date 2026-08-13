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Оқиғалар

Қара түтін көкке көтерілді: Алматыдағы өрт видеоға түсіп қалды

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 10:39 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін, 2026 жылғы 13 тамызда Алматы-2 теміржол вокзалы маңында жоғары шақырту дәрежесі бойынша өрт сөндіріліп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, қойма өртенген.

"Оқиға орнында өртті сөндіру жөніндегі жедел штаб құрылды. Өртті оқшаулау және оның таралуына жол бермеу үшін бірнеше өрт сөндіру учаскесінің жұмысы ұйымдастырылды", – деп хабарлады Алматы қаласы ТЖД баспасөз қызметі.

Бұған дейін, 6 тамызда Астана тұрғынының терезеден лақтырған сіріңкесінен көршісінің Audi A6 көлігі өртеніп кеткені хабарланған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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