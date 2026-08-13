Қара түтін көкке көтерілді: Алматыдағы өрт видеоға түсіп қалды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін, 2026 жылғы 13 тамызда Алматы-2 теміржол вокзалы маңында жоғары шақырту дәрежесі бойынша өрт сөндіріліп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, қойма өртенген.
"Оқиға орнында өртті сөндіру жөніндегі жедел штаб құрылды. Өртті оқшаулау және оның таралуына жол бермеу үшін бірнеше өрт сөндіру учаскесінің жұмысы ұйымдастырылды", – деп хабарлады Алматы қаласы ТЖД баспасөз қызметі.
Бұған дейін, 6 тамызда Астана тұрғынының терезеден лақтырған сіріңкесінен көршісінің Audi A6 көлігі өртеніп кеткені хабарланған еді.
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