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Маңғыстау облысында ірі көлемдегі есірткіні заңсыз сақтау дерегі анықталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 11:08 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Маңғыстау облысында 83 келіден астам марихуана сақтады деген күдікпен 27 жастағы азамат ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылдың 13 тамызы шыққан ресми ақпаратқа сүйенсек, операция "Қарасора" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында облыстық полиция департаментінің ұйымдасқан қылмысқа және есірткі қылмысына қарсы күрес басқармаларының қатысуымен, прокуратураның үйлестіруімен жүргізілді.

2026 жылғы 6 тамызда сағат 22:00 шамасында жедел ақпарат негізінде Мұнайлы ауданына қарасты Атамекен ауылындағы шаруашылық нысандарының біріне тінту жүргізілген.

Нәтижесінде марихуана салынған бес қап табылып, тәркіленді. Есірткінің жалпы салмағы 83 келі 300 грамды құрады.

Аталған дерек бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 296-бабының 2-бөлігімен қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Қазіргі уақытта тергеу жалғасып жатыр.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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