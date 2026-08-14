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Оқиғалар

Ақмола облысында газбен жабдықталған жүк көлігі отқа оранды

Жүк көлігі, Ақмола облысы, өрт, газ, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 22:42 Сурет: ҚР ТЖМ
Бүгін, 2026 жылы 14 тамызда Бурабай ауданындағы Астана – Петропавл автожолының ақылы терминалында жүк көлігі өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ҚР ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады:

"Құтқарушылар оқиға орнына жедел жетіп, 8 шаршы метр аумақтағы өртті сөндірді. Зардап шеккендер жоқ. Оқиға туралы 112 желісіне хабарлама түспеген. ТЖМ қызметкерлері әлеуметтік желіден өрт туралы ақпаратты өздері анықтап, оқиға орнына күштер мен құралдарды жедел түрде жіберді. Өртті сөндіру жұмыстары газ баллонды жабдықтың болуына байланысты қиындады. Оның зақымдануы және жарылу қаупі туындады. Құтқарушылар қажетті қауіпсіздік шараларын қабылдап, төтенше жағдайдың өршуіне жол бермеді".

Өрттің алдын ала себебі қозғалтқыш бөлігіндегі электр сымдарының қысқа тұйықталуымен байланысты.

ТЖМ жүргізушілерге автокөліктердің электр сымдары мен газ баллонды жабдықтарының жағдайын тұрақты түрде тексеріп отыруды ескертеді.

Айта кетсек, 2026 жылғы 13 тамызда Алматы-2 теміржол вокзалы маңында жоғары шақырту дәрежесі бойынша өрт сөндірілді.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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