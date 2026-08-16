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Оқиғалар

Есіл өзенінен жүзіп өтпек болған елордалық қиын жағдайға тап болды

Қайық, Астана, Есіл, елордалық, құтқару, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.08.2026 09:36 Сурет: pixabay
Астана қаласы Сарайшық ауданында "Арыс" көпірінің астында ер адам Есіл өзенінен жүзіп өтпек болған, алайда ол өздігінен жағаға жете алмаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осы аумақта кезекшілікте болған ТЖМ құтқарушылары аталған оқиғада жедел әрекет етті. Құтқарушылар құтқару шеңберінің көмегімен ер адамды судан алып шықты, деп хабарлайды 2026 жылы 16 тамызда ҚР ТЖМ баспасөз қызметі.

Құтқарылған 1985 жылы туған ер адам медициналық тексеруден өту үшін медицина қызметкерлеріне тапсырылды. ТЖМ азаматтарға судағы қауіпсіздік ережелерін сақтауды ескертеді.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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