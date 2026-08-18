Абай облысында үш учаскеде табиғи өрт сөндіріліп жатыр
Өртті сөндіруге Төтенше жағдайлар министрлігі мен жергілікті атқарушы органдардың шамамен 180 қызметкері және 26 техникасы жұмылдырылған,
Өртпен күреске су төгетін құрылғымен жабдықталған ТЖМ-нің "Қазавиақұтқару" тікұшағы тартылды. Әуеден 22 рет су төгілген. Өрт ошақтарына барлығы 66 тонна су төгілді.
Құтқарушылардың жұмысына қатты жел, жер бедерінің күрделілігі және құрғақ өсімдіктер кедергі келтіріп отыр. Бұл жағдайлар оттың таралуына ықпал етуде. Қазір мамандар жекелеген өрт ошақтарын сөндіріп, олардың одан әрі таралуына жол бермеу жұмыстарын жалғастырып жатыр.
Аудандағы жағдай тұрақты бақылауда. ТЖМ мәліметінше, жұмылдырылған топтар өртті толық жою бойынша жұмыстарды жалғастыруда.
Бұған дейін Қазақстанның бірнеше өңірінде орман өрттері шарпығанын хабарлаған болатынбыз.