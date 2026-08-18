Каспийдегі мұнай-газ нысандарының терроризмге қарсы қорғанысы күшейтіледі
Құжатқа бірқатар жаңа талап енгізілді. Атап айтқанда, Каспий теңізінің қазақстандық секторында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге асыратын мұнай-газ саласының субъектілері теңіз жедел штабының сұрауы бойынша өндірістік нысандарға жақын жерден оның күштері мен құралдарын орналастыруға арналған орын бөлуге міндетті.
Бұл талап нысандардың терроризмге қарсы қорғалу деңгейін арттыруға бағытталған. Штаб күштері мен құралдарын орналастыруға байланысты тікелей шығындарды мұнай-газ нысандарының меншік иелері, иелері, басшылары немесе жауапты лауазымды тұлғалары өтейді.
Теңіз жедел штабының күштері мен құралдарын өндірістік нысандарға жақын маңдағы жылжымалы теңіз құралдарына орналастыруға да рұқсат етіледі.
Оларды орналастыру орны мынадай талаптарға сай болуы керек:
- кемінде 10 қызметкерді орналастыру мүмкіндігі;
- тікұшақ алаңының болуы;
- теңіздегі өндірістік нысандардан 23 шақырымнан аспайтын қашықтықта орналасуы.
Теңіз жедел штабының күштері мен құралдарын орналастыруға және олардың жұмыс істеуіне жұмсалған, құжатпен расталған қаражат тікелей шығындарға жатқызылады.
Мұндай шығындардың тізбесі, көлемі, оларды төлеу және өтеу тәртібі Қазақстанның азаматтық заңнамасына сәйкес тараптардың келісімімен айқындалады.
Бұйрық 2026 жылғы 17 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.