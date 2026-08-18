#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
461.39
534.75
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
461.39
534.75
5.45
Оқиғалар

Іздеуде жүрген қазақстандық Мәскеуде ұсталып, елге экстрадицияланды: ол 10 жылға дейін сотталуы мүмкін

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.08.2026 16:27 Фото: pexels
Аса ірі көлемде алаяқтық жасады деген күдікке ілінген Қазақстан азаматы қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін Ресейден елге экстрадицияланды. Бұл туралы 2026 жылғы 18 тамызда Қазақстанның Бас прокуратурасы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу мәліметінше, күдікті 2019 жылғы ақпанда Ақмола облысындағы кен орнынан құрамында алтыны бар кенді өндіруге келісімшарт жасасуға көмектесемін деп, үш азаматтың 500 мың долларын алдап иемденген.

Сонымен қатар 2021 жылы ол екі кәсіпкерді "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ-мен жол құрылысы жұмыстарын орындауға келісімшарт жасасуға жәрдемдесетініне сендіріп, олардан 93,4 млн теңге алған.

"Қылмыс жасағаннан кейін күдікті бой тасалап, халықаралық іздеуге жарияланды. Өткен жылдың қыркүйегінде ол Мәскеуде ұсталып, Қазақстан Бас прокуратурасының сұрауы бойынша елге экстрадицияланды. Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды", – делінген Бас прокуратура хабарламасында.

Ведомствоның мәліметінше, оған тағылып отырған қылмыстар үшін мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып немесе онсыз, 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.

Бұған дейін, 2026 жылғы 12 тамызда анасын пышақтады деген күдікке ілінген ер адамның Вьетнамнан Қазақстанға экстрадицияланғаны хабарланған еді. Бас прокуратураның мәліметінше, ер адам 2025 жылғы қарашада үйінде мас күйде анасымен жанжалдасып, оған бірнеше рет пышақ сұққан. Қылмыс жасағаннан кейін күдікті бой тасалап, халықаралық іздеуге жарияланған. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында ол Вьетнам аумағынан табылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Технопарк, IT, айти, программирование, программисты, IT-специалисты, студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты
16:44, Бүгін
Студенттің оқуын алгоритмдер басқарады: Қазақстанда жаңа университет ашылады
Кипрдегі пәтер үшін 100 млн теңге: Грузия 10 жылға дейін сотталуы мүмкін қазақстандықты экстрадициялады
10:36, 06 тамыз 2026
100 млн теңгелік алаяқтық: Грузия күдіктіні Қазақстанға экстрадициялады
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
09:33, 31 наурыз 2025
Аса ірі мөлшерде алаяқтық жасаған қазақстандық азамат Ресейден экстрадицияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Усман Нурмагомедов
17:43, Бүгін
Кормье настаивает на переходе Нурмагомедова в UFC: хватит терять время
Нападающий "Барыса" Семён Симонов на Кубке Республики Башкортостан
17:17, Бүгін
"Барыс" разгромно проиграл "Амуру" перед стартом сезона КХЛ
Геннадий Головкин
17:06, Бүгін
Чемпионы мира из Казахстана поддержали Головкина после включения GGG в базу "Миротворца"
Чемпионат мира по борьбе до 20 лет
17:03, Бүгін
Чемпионат мира по борьбе: казах Алпамыс Болатулы проиграл узбеку Достонбеку Орипову
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: