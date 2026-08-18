Іздеуде жүрген қазақстандық Мәскеуде ұсталып, елге экстрадицияланды: ол 10 жылға дейін сотталуы мүмкін
Тергеу мәліметінше, күдікті 2019 жылғы ақпанда Ақмола облысындағы кен орнынан құрамында алтыны бар кенді өндіруге келісімшарт жасасуға көмектесемін деп, үш азаматтың 500 мың долларын алдап иемденген.
Сонымен қатар 2021 жылы ол екі кәсіпкерді "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ-мен жол құрылысы жұмыстарын орындауға келісімшарт жасасуға жәрдемдесетініне сендіріп, олардан 93,4 млн теңге алған.
"Қылмыс жасағаннан кейін күдікті бой тасалап, халықаралық іздеуге жарияланды. Өткен жылдың қыркүйегінде ол Мәскеуде ұсталып, Қазақстан Бас прокуратурасының сұрауы бойынша елге экстрадицияланды. Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды", – делінген Бас прокуратура хабарламасында.
Ведомствоның мәліметінше, оған тағылып отырған қылмыстар үшін мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып немесе онсыз, 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
Бұған дейін, 2026 жылғы 12 тамызда анасын пышақтады деген күдікке ілінген ер адамның Вьетнамнан Қазақстанға экстрадицияланғаны хабарланған еді. Бас прокуратураның мәліметінше, ер адам 2025 жылғы қарашада үйінде мас күйде анасымен жанжалдасып, оған бірнеше рет пышақ сұққан. Қылмыс жасағаннан кейін күдікті бой тасалап, халықаралық іздеуге жарияланған. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында ол Вьетнам аумағынан табылды.