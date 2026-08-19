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Оқиғалар

Қызметтік көлікпен әйелді қағып өлтіріп, қашып кеткен: Алматы облысындағы ХҚКО қызметкеріне қатысты дау

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 09:16 Фото: Zakon.kz
Алматы облысында ХҚКО қызметкері қызметтік көлікпен зейнеткерді қағып өлтіріп, оқиға орнынан қашып кеткен. Әлеуметтік желіде оның басшылығы болған жайтты жасырды деген ақпарат тарады.

Осыған байланысты полиция мен "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы қандай шара қабылдағанын Zakon.kz анықтады.

Ақпарат әлеуметтік желіде жарияланды. Сәуле Бикітеева 2026 жылғы 18 тамызда Instagram желісіндегі оқырманына сілтеме жасап, былай деп жазды:

"ХҚКО қызметкері қызметтік көлікпен адамды қағып кетті. Кейін зардап шеккен әйел ауруханада қайтыс болды. Алайда Алматы облысындағы мемлекеттік корпорацияның директоры Талғат Бектұрсынов бұл жағдайды жасырған. Орталық аппарат бұл туралы енді ғана біліп, үнсіз отыр. Қызметтік көлік техникалық қызмет көрсету станциясынан табылды. Жүргізуші жол-көлік оқиғасы болған жерден кетіп қалған. Жақында ғана маманды ұстап, қамауға алды. Қызметтік көлік күн сайын кешке ХҚКО тұрағына қойылып, таңға дейін сонда тұруға тиіс еді. Бірақ оны үш күн бойы жасырған. Лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес, мұндай жағдай туралы мемлекеттік корпорацияның орталық аппаратына хабарланып, көлік тұраққа қойылуға тиіс. Жол-көлік оқиғасы Еңбекшіқазақ ауданының Шелек ауылында жұмыстан тыс уақытта, түнде болған".

Өңірлік Полиция департаментінің баспасөз қызметі Еңбекшіқазақ ауданында адам өліміне әкелген жол-көлік оқиғасы болған жерден қашып кеткен 26 жастағы жүргізушінің қамауға алынғанын хабарлады.

"Алдын ала мәлімет бойынша, 2026 жылғы 11 тамызда сағат 20:00 шамасында Алматы – Шелек – Қорғас – Бәйсейіт автожолында Kia Sorento автокөлігінің жүргізушісі жолдың белгіленбеген жерінен өтіп бара жатқан 77 жастағы әйелді қағып кеткен. Жол-көлік оқиғасы салдарынан жаяу жүргінші алған дене жарақаттарынан оқиға орнында көз жұмды. Қазіргі уақытта жол-көлік оқиғасының барлық мән-жайы мен себептерін анықтауға бағытталған кешенді тергеу амалдары жүргізіліп жатыр", – делінген полиция түсініктемесінде.

Оқиғаға байланысты "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы да түсініктеме берді.

"2026 жылғы 11 тамызда "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының Алматы облысы бойынша филиалы қызметкерінің қатысуымен болған жол-көлік оқиғасына қатысты мынаны хабарлаймыз. Мемлекеттік корпорация жол-көлік оқиғасына филиал қызметкерінің қызметтік автокөлікпен қатысқанын растайды. Оқиға туралы ақпарат түскеннен кейін Мемлекеттік корпорация өз құзыреті шегінде қызметтік тергеу жүргізді. Оның аясында лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне, ішкі бақылау деңгейіне және қызметтік автокөліктерді пайдалану тәртібінің ұйымдастырылуына баға берілді. Қызметтік тергеу қорытындысы бойынша лауазымды тұлғаларға тәртіптік шара қолданылды", – деп түсіндірді ведомство 18 тамызда.

Атап айтқанда, филиал директорының жалпы мәселелер жөніндегі орынбасары жетекшілік ететін бағыт бойынша қызметтік автокөліктерді пайдалануды тиісті деңгейде бақыламағаны, сондай-ақ қызметтік ақпараттың толық әрі объективті берілуін қамтамасыз етпегені үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды.

Ал филиал директоры филиал қызметіне жалпы басшылық жасау және бақылау, ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру, сондай-ақ мүліктің сақталуы мен мақсатты пайдаланылуын қамтамасыз етуге қатысты лауазымдық міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылды.

"Жол-көлік оқиғасына әкеп соққан қызметтік автокөлікті басқарған қызметкердің заңдық жауапкершілігі туралы мәселе тек құқық қорғау және сот органдарының құзыретіне жатады. Оның жауапкершілік дәрежесі мен сипаты қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізіліп жатқан қылмыстық іс жүргізу және сот талқылауы аясында айқындалады", – деп толықтырды мемлекеттік корпорация өкілдері.

Мемлекеттік корпорация марқұмның туған-туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтты.

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Сурет Айгерим Тарина
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