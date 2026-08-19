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Оқиғалар

Қызын асырауға ақша төлемеген әке сотталды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 11:26 Фото: Zakon.kz
Жұмыс істеуден бас тартып, сот отырыстарын елемеген және кәмелетке толмаған қызына 2 млн теңгеден астам алимент қарыз болған Жетісу облысының тұрғыны қылмыстық жауапкершілікке тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 18 тамызда Жетісу облысының прокуратурасы мәлімдеді.

Прокуратураның мәліметінше, Текелі қаласының тұрғыны заңды күшіне енген сот шешіміне қарамастан, ұзақ уақыт бойы кәмелетке толмаған қызына алимент төлемеген.

Нәтижесінде оның қарызы 2,1 млн теңгеден асып, бала қиын материалдық жағдайға тап болған.

"Борышкерге бірнеше рет ресми жұмысқа орналасу ұсынылған. Алайда ол ешқандай себепсіз жұмыс істеуден бас тартып, әкелік міндетін орындаудан жалтарды", – деді прокуратура өкілдері.

Бұған дейін ер адам осыған ұқсас әрекеті үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Алайда ол тиісті қорытынды жасамаған.

Сот азамат В.-ны ҚР Қылмыстық кодексінің 139-бабы ("Балаларды асырауға арналған қаражатты төлеу жөніндегі міндеттерді орындамау") бойынша кінәлі деп танып, оған бір жылға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Үкім заңды күшіне енді.

Жетісу облысы прокуратурасының қадағалау жұмыстары нәтижесінде алимент төлемеу фактілері бойынша барлығы тоғыз қылмыстық іс тіркелген.

Сонымен қатар прокурорлардың бастамасымен сот актілерін орындамаған 54 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Өңірдегі балалардың пайдасына қазірдің өзінде 185 млн теңге өндірілген.

Бұған дейін алматылық ер адамның алимент төлеуден жалтармақ болып, өзі ұсталып және әйелін де қиын жағдайға қалдырғаны туралы жазған болатынбыз.

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Гүлай Ашекова
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