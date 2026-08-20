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Оқиғалар

Эфирде боғауыз сөз бен әдепсіз ән айтқан екі блогер жазаланды

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.08.2026 10:45 Фото: pexels
Қазақстанда әлеуметтік желілерде әдепсіз сөздер қолданғаны үшін екі блогер жауапқа тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК телеарнасының мәліметінше, Қызылорда облысының 36 жастағы тұрғыны тікелей эфир кезінде жазылушыларымен эмоцияға беріліп сөйлесіп, боғауыз сөздер қолданған. Ер адамның бұл сөздерді ішімдік ішкен күйде айтқаны анықталды. Сот оның әрекетін қарап, 60 сағат қоғамдық жұмысқа тарту туралы шешім шығарды. Енді блогер көшелерді сыпырады.

Сонымен қатар, бұған дейін полиция Астананы тамашалауға келген 25 жастағы шетелдік әйелдің әрекетіне де баға берген. Ол Есіл жағалауындағы "Мәңгілік ел" қақпасының маңында ән айтып, оны видеоға түсірген. Әннің белгілі сөздерін әдепсіз сөздермен ауыстырған. Сот бұл контентті қоғамдық мораль қағидаларына қайшы деп танып, орындаушыға 86 500 теңге көлемінде айыппұл салды.

Қоғамдық орындарда, сондай-ақ тікелей эфирде немесе интернеттегі түрлі жарияланымдар мен сөз сөйлеулер кезінде боғауыз сөз қолдану ұсақ бұзақылық ретінде сараланады, - деп мәлімдеді Петропавл қалалық полиция басқармасы бастығының орынбасары Айдын Ахмағамбетов.

Мұндай әрекет үшін кінәлі тұлғаларға 20 АЕК көлемінде айыппұл, 20-дан 60 сағатқа дейін қоғамдық жұмыс немесе 5-тен 15 тәулікке дейін әкімшілік қамау жазасы қолданылуы мүмкін.

Бұған дейін Instagram-дағы видеосына байланысты қазақстандық блогердің полицияға жеткізілгені туралы жазған болатынбыз.

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