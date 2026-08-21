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290 млн теңге салық және халықаралық іздеу: қазақстандық әйел Ресейден экстрадицияланды

290 млн теңге салық және халықаралық іздеу: қазақстандық әйел Ресейден экстрадицияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 09:37 Сурет: Telegram/GenPr
Қазақстан Бас прокуратурасының қызметкерлері аса ірі мөлшерде салық төлеуден жалтарды деген күдікке ілінген ел азаматшасын Ресейден экстрадициялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу мәліметінше, күдікті 2022-2023 жылдары коммерциялық ұйымның директоры бола тұра, декларацияға табысы туралы бұрмаланған мәліметтер енгізген. Соның салдарынан ол 290 млн теңгеден астам салық төлеуден жалтарған.

"Қылмыс жасағаннан кейін күдікті қылмыстық қудалау органдарынан жасырынып, халықаралық іздеуге жарияланды. Биыл қаңтар айында ол Краснодар қаласында ұсталып, Қазақстан Бас прокуратурасының сұрауы бойынша елге экстрадицияланды", – делінген жұма күні таратылған хабарламада.

Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды.


"Оған тағылып отырған қылмыс үшін белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейін айыра отырып, сегіз жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген", – деп толықтырды Қазақстан Бас прокуратурасының баспасөз қызметі.

2026 жылғы 18 тамызда іздеуде жүрген қазақстандықтың Мәскеуде ұсталып, елге экстрадицияланғаны хабарланған еді. Бас прокуратураның мәліметінше, оған 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін.

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Сурет Айгерим Тарина
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