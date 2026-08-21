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Оқиғалар

Оттық ішіндегі ақ ұнтақ: Өскемендегі тергеу изоляторында ерекше әрекет әшкереленді

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 10:58 Фото: Zakon.kz
Өскемендегі тергеу изоляторында есірткі болуы мүмкін затты мекеме аумағына алып кіру әрекетінің жолы кесілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шығыс Қазақстан облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің мәліметінше, №73 мекемесіне сотталған адаммен кездесуге келген қоғамдық қорғаушы тексеру кезінде қызметкерлердің күдігін тудырған.

Оның аяқкиімін мұқият тексеру барысында табанына жасырылған оттық табылды. Оттықтың ішінен есірткі болуы мүмкін ақ түсті ұнтақ пен шағын шприц тәркіленді.

Ведомствоның ресми өкілі Салтанат Ожиканованың айтуынша, мекемеге келген әрбір адам мәртебесіне қарамастан, белгіленген тәртіппен тексеруден өтеді.

"Қоғамдық қорғаушы мекемеге сотталған адаммен кездесуге келген. Тексеру барысында оның аяқкиімінің табанына жасырылған оттық табылды. Оның ішінен есірткі болуы мүмкін ақ түсті ұнтақ пен шағын шприц анықталды. Қызметкерлердің қырағылығының арқасында күдікті затты тергеу изоляторына өткізу әрекетінің жолы кесілді", – деді Салтанат Ожиканова.

Тәркіленген зат сараптамаға жіберілді. Оның нақты құрамы сараптама қорытындысынан кейін белгілі болады.

Оттыққа жасырылған күдікті ұнтақ: қоғамдық қорғаушы оны тергеу изоляторына өткізбек болған, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2026 10:58

Сурет: Шығыс Қазақстан облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі

Аталған дерек бойынша материалдар тіркеліп, тексеру жүргізіліп жатыр. Нәтижесіне қарай тиісті процессуалдық шешім қабылданады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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