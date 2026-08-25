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Оқиғалар

Астананың 27 жастағы тұрғыны синтетикалық есірткімен ұсталды

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Петропавл полицейлері Астананың 27 жастағы тұрғынын ұстады. Тергеу нұсқасы бойынша, ол қалаға синтетикалық есірткі алып келген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 24 тамызда Qazaqstan Media басылымының мәліметінше, ер адам Петропавлға таксимен келген. Оның сөмкесінде 230 грамм болатын "жүк" болған.

"Оның рюкзагынан таратуға дайындалған орамдары бар үш пакеттен тұратын, тактикалық тілде "бомба" деп аталатын есірткі заттары тәркіленді. Олардың ішінде ұнтақ тәрізді зат болған. Тағы бір орам астаналық тұрғынның қалтасынан табылды", – деп хабарлады СҚО ПД баспасөз қызметі.

Сараптама нәтижесінде оның құрамында α-PvP синтетикалық есірткісі бары анықталды. Алдын ала мәлімет бойынша, ер адам психотроптық заттарды сататын интернет-дүкенде тасымалдаушы және "есірткі таратушы" қызметін атқарған.

Оның айтуынша, бұл жұмысты бастағанына шамамен екі апта болған. Ал Петропавлға есірткімен екінші рет келген. Осы факті бойынша қазіргі таңда тергеу жүргізіліп жатыр.

Бұған дейін Петропавлда синтетикалық есірткіні тасымалдады және таратты деген күдікпен ер адам ұсталғаны хабарланған. Оны ұстау кезінде рюкзагынан ұнтақ тәрізді зат салынған 120 орам табылған.

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Гүлай Ашекова
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Атырау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы &quot;Қарасора-2025&quot; және &quot;Учаске&quot; жедел-профилактикалық іс-шаралары аясында синтетикалық есірткі заттарын таратуға қатысы бар 41 жастағы Қызылорда облысының тұрғынын ұстады.
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