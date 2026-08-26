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851 көлік, 6,6 млрд теңге: полицейлер мен арнайы ХҚКО қызметкерлері қатысқан ҰҚТ мүшелеріне үкім шықты

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номера машин, получение госномера, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 10:55 Фото: Zakon.kz
Алматы облысында 800-ден астам көлікті заңсыз тіркеуге қойған ұйымдасқан қылмыстық топтың (ҰҚТ) 17 мүшесіне сот үкімі шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Істің мән-жайын бүгін, 2026 жылғы 26 тамызда Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) мәлімдеді.

"Қылмыстағы рөлі мен қатысу дәрежесіне қарай сот оларды 2 жылдан 11 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Мемлекетке төленбеген тіркеу және кәдеге жарату алымдарының жалпы сомасы 6,6 млрд теңгеден асты", – делінген хабарламада.

ҚМА-ның Алматы облысы бойынша департаменті жүргізген тергеу барысында қылмыстық топтың екі жыл бойы белгіленген талаптарды айналып өтіп, автокөліктерді заңсыз тіркеумен айналысқаны анықталды.

"Алғашқы кезеңде схемаға қатысушылар техникалық регламент талаптарын бұза отырып Қазақстанға әкелінген 642 жүк көлігін заңсыз тіркеген. Кейін қылмыстық әрекет жеңіл автокөліктерге қатысты "егіздерді тірілту" деп аталатын схема бойынша жалғасқан. Елге заңсыз әкелінген көліктерге бұған дейін Қазақстанда тіркеліп, кейін есептен шығарылған көлік құралдарының VIN-кодтары берілген. Осы тәсілмен тағы 209 көлік тіркелген", – делінген агенттік таратқан мәліметте.

ҚМА мәліметінше, заңсыз схемаға полиция қызметкерлері, мамандандырылған ХҚКО қызметкерлері және жекеменшік нотариустар қатысқан. Олар ақпараттық жүйелерге жалған мәліметтер енгізіп, жалған тұлғалардың атына сенімхаттар рәсімдеуге жәрдемдескен.

ҚМА мәліметінше, төленбеген бастапқы тіркеу алымының сомасы 5,4 млрд теңгені, ал кәдеге жарату алымы 1,2 млрд теңгені құрады.

"Тергеу барысында көлік иелері бастапқы тіркеу алымдарын ерікті түрде төледі. Нәтижесінде мемлекетке 1 млрд теңгеден астам қаражат өтелді", – деп хабарлады ҚМА баспасөз қызметі.

Сонымен қатар сот үкімімен сотталғандардың қылмыстық жолмен тапқан табысына сатып алынған бес автокөлік мемлекет кірісіне тәркіленді.

"Бұрынғы төрт полиция қызметкері арнайы атақтарынан айырылды. Қылмысқа қатысы бар нотариустарға сот шешімімен нотариаттық қызметпен айналысуға тыйым салынды", – делінген ҚМА хабарламасында.

Сот үкімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін, 2026 жылғы 25 тамызда, Шығыс Қазақстан облысында темір кені мен темір кені концентратын заңсыз өнеркәсіптік жолмен өндіріп, кейін Қазақстанда және шетелде сатқан кәсіпкерге үкім шыққаны хабарланған болатын.

ҚМА мәліметінше, барлығы 70 мың тоннадан астам өнім заңсыз өндіріліп, сатылған. Қылмыстық жолмен алынған табыс көлемі 1 млрд теңгеден асқан.

Сотталған азамат бұл қаражатқа Land Rover автокөлігін, бес бөлмелі пәтерді, үш коммерциялық нысанды, екі автотұрақ орнын, сондай-ақ Алматы қаласы мен Алматы облысынан екі жер телімін сатып алған.

Сот шешімімен жалпы құны 1 млрд теңгеден асатын аталған мүлік мемлекет кірісіне тәркіленді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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