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Оқиғалар

"Арнайы қызметтер қаптап кетті". Биік темір қоршаудан секірмек болған ер адамның аяғы аспаннан келді

Темір қоршау, Алматы облысы, Түрген ауылы, секіру, қысылып қалу, құтқару, ер адам, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2026 19:48 Сурет: әлеуметтік желіден алынды
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы Түрген ауылында оқыс оқиға орын алып, 112 жедел байланыс желісіне көмек сұраған хабарлама келіп түсті. Биік қоршаудан секірмек болған ер адамның аяқ-қолы металл конструкцияның арасына қысылып қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 27 тамызда ҚР ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады:

"Зардап шегуші темірден өздігінен босай алмаған. Оқиға орнына ТЖМ құтқарушылары бірден жетті. Арнайы құралдың көмегімен олар қоршаудың металл бөліктерін кесіп, зардап шеккен адамды босатты. Кейін ер адам жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырылды".

Бұған дейін Атырау облысында алғаш рет Конго-Қырым инфекциясын жұқтыру дерегі тіркелгені хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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