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Оқиғалар

Мемлекет басшысы Вьетнам Социалистік Республикасының Тәуелсіздік күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады

2026 жылдың и2 қыркүйегінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Вьетнам Социалистік Республикасының Тәуелсіздік күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 12:31 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 2 қыркүйегінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Вьетнам Социалистік Республикасының Тәуелсіздік күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, мемлекет басшысы Вьетнам Коммунистік партиясы Орталық комитетінің Бас хатшысы, Вьетнам Социалистік Республикасының Президенті То Лам мен оның отандастарын ұлттық мерекемен құттықтады.

Қасым-Жомарт Тоқаев Тәуелсіздік күнін Вьетнам халқының бірлігі мен жасампаз рухын, сондай-ақ елдің тұрақты даму мен өркендеуге деген ұмтылысын айшықтайтын маңызды мереке деп атады.

Президент Қазақстан мен Вьетнамның бірлескен күш-жігерінің арқасында екі ел арасындағы стратегиялық серіктестік қос халықтың игілігі жолында қарқынды дами беретініне сенім білдірді.

Жеделхат соңында Қасым-Жомарт Тоқаев То Ламның жауапты мемлекеттік қызметіне толайым табыс, ал Вьетнам халқына құт-береке тіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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Қасым-Жомарт Тоқаев Вьетнам Коммунистік партиясы Орталық комитетінің Бас хатшысы То Ламды Президент болып сайлануымен құттықтады. – Сайлаудағы жеңісіңіз елді саяси-экономикалық тұрғыдан өркендетуге және ұлттық мүддені халықаралық деңгейде ілгерілетуге бағытталған маңызды жоспарларыңызға азаматтардың сенімі жоғары екенін көрсетеді. Сіздің парасатты саясатыңыз бен қажырлы еңбегіңіздің арқасында Отаныңыз бүгінгіден де биік белестерге жете беруіне тілектеспін, – деп жазылған жеделхатта. Сонымен қатар Мемлекет басшысы Вьетнамды Қазақстанның Азиядағы маңызды серіктестерінің бірі ретінде атап өтіп, өзара стратегиялық әріптестік қос халықтың игілігі үшін одан әрі нығая түсетініне сенім білдірді.
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