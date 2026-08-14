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Оқиғалар

Президент Пәкістанның Тәуелсіздік күніне орай құттықтау жеделхаттарын жолдады

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 09:43 Фото: akorda.kz
2026 жылдың 14 тамызында Қасым-Жомарт Тоқаев Пәкістанның Тәуелсіздік күніне орай құттықтау жеделхаттарын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ресми ақпаратқа сай, Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Асиф Али Зардари мен Премьер-министр Шахбаз Шарифті Пәкістанның ұлттық мерекесі – Тәуелсіздік күнімен құттықтады.

Мемлекет басшысы жеделхатында орнықты даму жолында Пәкістанның айтарлықтай табысқа жеткеніне тоқталып, екіжақты және халықаралық күн тәртібінің ауқымды мәселелері бойынша ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ұдайы бейіл екенін білдірді.

Қазақстан Президенті Премьер-министр Шахбаз Шарифтің елдеріміздің өзара ықпалдастығына тың серпін беретін Астанаға мемлекеттік сапарына ерекше ден қойып отырғанын атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев Асиф Али Зардари мен Шахбаз Шарифтің жауапты қызметтеріне табыс, ал достас Пәкістан халқына құт-береке тіледі.

2026 жылғы 3-4 ақпанда Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан Президенті ретіндегі Пәкістанға алғашқы мемлекеттік сапары өтті. Екі ел делегацияларының қатысуымен өткен келіссөздер барысында Мемлекет басшысы Пәкістан Премьер-министрі Шахбаз Шарифті Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуге шақырды. Келіссөздер қорытындысы бойынша Қазақстан мен Пәкістан арасында стратегиялық әріптестік орнату туралы бірлескен декларацияға, сондай-ақ бірқатар маңызды құжатқа қол қойылды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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Мемлекет басшысы бұл Бельгия халқының бірлігін айшықтайтын айтулы күн екенін атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев жеделхатта Қазақстанның Бельгия Корольдігімен достық қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға айрықша мән беретінін айтқан. Сондай-ақ жақында Брюссельге жасаған сапары екіжақты ынтымақтастыққа тың серпін бергеніне назар аударған. Президент Король Филипптің барлық игі бастамасына табыс, ал достас Бельгия халқына бақ-береке тіледі.  
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