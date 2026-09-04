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Оқиғалар

"Қосалқы станцияға" шыққан қазақстандық оқушы тоқ соғып қаза тапты

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 11:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Орал маңындағы Круглоозерное ауылында 10 жастағы бала электр қосалқы станциясының аумағында тоқ соғып, қаза тапты. Оқиғаға қатысты Батыс Қазақстан облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, қайғылы жағдай 2026 жылғы 1 қыркүйек күні кешке болған. 2015 жылы туған кәмелетке толмаған бала электр қосалқы станциясына шығып, электр тогынан зардап шеккен.

"Салдарынан ол жерге құлап, есін жимастан оқиға орнында көз жұмды. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр", – деді БҚО ПД баспасөз қызметі.

Жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, бесінші сынып оқушысы жер қойнына тапсырылды. Ауыл тұрғындарының айтуынша, қосалқы станциядағы кернеу 10 мың вольт болған. Нысан қоршалмаған және есіктері құлыпталмаған, яғни оған еркін кіруге мүмкіндік болған.

Куәгерлердің айтуынша, қатты ұшқын жарқылынан кейін баланы қуатты электр соққысы бірнеше метрге лақтырып жіберген.

"Кішкентай куәгерлер бірден қаза болған баланың ағасына хабарлаған. Ол қайғылы оқиға орнына жүгіріп келіп, жасанды тыныс алдыруға әрекет жасаған, алайда бала соңғы демін ғана алған. Ауыл тұрғындарының айтуынша, қатты электр соққысы оның ішкі ағзаларына зақым келтірген", – делінген хабарламада.

Жергілікті тұрғындар мен марқұмның жақындары баланы өте мейірімді, ақылды әрі елгезек бала ретінде еске алды.

Полиция қызметкерлері ата-аналарды балаларға қауіпсіздік ережелерін үнемі түсіндіріп, қауіпті нысандарға жақындауына қатаң тыйым салуға шақырды.

Бұған дейін басына ыдыс көтеріп келе жатқан әйелдінайзағай түсіп, қаза тапқаны туралы жазған болатынбыз.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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