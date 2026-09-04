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Шымкентте жолаушылар пойызына тас лақтырған үш жасөспірім ұсталды

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2026 13:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Шымкент станциясындағы көліктегі полиция басқармасының қызметкерлері Саратов – Алматы бағытындағы жолаушылар пойызына тас лақтырған үш жасөспірімді анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Пойыз қозғалып келе жатқан кезде полицейлер вагон терезесінен теміржол жиегіндегі үш жасөспірімнің өтіп бара жатқан пойызға тас лақтырғанын байқаған.

Қауіптің алдын алу үшін полиция қызметкері пойыз машинисімен шұғыл байланысып, жылдамдықты төмендетуді сұрады. Қабылданған шаралардың нәтижесінде жасөспірімдер ұсталып, ата-аналарымен бірге көлік полициясы басқармасына жеткізілді.

Кәмелетке толмағандар заңды өкілдерінің қатысуымен жасаған әрекеттерін мойындады. Олармен теміржол нысандарындағы қауіпсіздік талаптарын сақтау бойынша профилактикалық түсіндіру жұмыстары жүргізілді.

Ал жасөспірімдердің ата-аналары балаларын тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Полиция өтіп бара жатқан пойыздарға тас немесе басқа да заттарды лақтыру жолаушылар мен пойыз бригадасының өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ теміржол қозғалысының қауіпсіздігіне елеулі қатер төндіретінін ескертті.

Құқық қорғау органдары ата-аналарды балаларын теміржол маңындағы қауіпті аумақтарда қараусыз қалдырмауға шақырды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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