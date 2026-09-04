Шымкентте жолаушылар пойызына тас лақтырған үш жасөспірім ұсталды
Пойыз қозғалып келе жатқан кезде полицейлер вагон терезесінен теміржол жиегіндегі үш жасөспірімнің өтіп бара жатқан пойызға тас лақтырғанын байқаған.
Қауіптің алдын алу үшін полиция қызметкері пойыз машинисімен шұғыл байланысып, жылдамдықты төмендетуді сұрады. Қабылданған шаралардың нәтижесінде жасөспірімдер ұсталып, ата-аналарымен бірге көлік полициясы басқармасына жеткізілді.
Кәмелетке толмағандар заңды өкілдерінің қатысуымен жасаған әрекеттерін мойындады. Олармен теміржол нысандарындағы қауіпсіздік талаптарын сақтау бойынша профилактикалық түсіндіру жұмыстары жүргізілді.
Ал жасөспірімдердің ата-аналары балаларын тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Полиция өтіп бара жатқан пойыздарға тас немесе басқа да заттарды лақтыру жолаушылар мен пойыз бригадасының өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ теміржол қозғалысының қауіпсіздігіне елеулі қатер төндіретінін ескертті.
Құқық қорғау органдары ата-аналарды балаларын теміржол маңындағы қауіпті аумақтарда қараусыз қалдырмауға шақырды.