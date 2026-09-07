Астанада қоғамдық тәртіпті бұзған екі азамат жауапқа тартылды
Алғашқы жағдай Сарыарқа ауданында тіркелді. 18 жастағы Орал Семби досының туған күнін атап өту мақсатында Ықылас Дүкенұлы көшесіндегі тұрғын үйлердің бірінің ауласында түнгі уақытта салют атқаны анықталды.
Пиротехникалық бұйымдардың қатты дыбысы тұрғындардың тыныштығын бұзып, олардың негізді шағымдануына себеп болған. Осыған ұқсас жағдай Есіл ауданында да анықталды. Полиция қызметкерлері 24 жастағы Нұрболат Мирзабаевты анықтады. Ол да досын туған күнімен құттықтағысы келіп, Әл-Фараби даңғылы маңындағы тұрғын үйдің ауласында салют атқан.
Пиротехниканы түнгі уақытта пайдалану тұрғындардың тыныштығының бұзылуына және алаңдауына әкелген. Екі жағдай бойынша да азаматтар ұсақ бұзақылық жасағаны үшін жауапкершілікке тартылды. Сот шешімімен екі құқық бұзушының әрқайсысына 5 тәулік мерзімге әкімшілік қамақ тағайындалды.
"Тұрғын үйлердің аулаларында түнгі уақытта пиротехникалық бұйымдарды пайдалану көптеген азаматтардың мүддесіне әсер ететінін түсіну маңызды. Полиция мұндай фактілерге жедел ден қойып, құқық бұзушыларды анықтайды және заңда көзделген шараларды қабылдайды. Қала тұрғындарын қоғамдық тәртіпті сақтауға және айналасындағылардың тыныштығын құрметтеуге жауапкершілікпен қарауға шақырамыз", — деді Астана қаласы ПД қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы Марат Умирбаев.
Астана полициясы еске салады: досын құттықтау немесе мерекені атап өту ниеті қоғамдық тәртіпті сақтау және айналасындағылардың тыныштығын құрметтеу міндетінен босатпайды. Тұрғын үйлердің аулаларында пиротехниканы кеш уақытта пайдалану заңда көзделген жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін.