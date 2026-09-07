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Оқиғалар

Астана-Алматы тасжолында көлік аударылып, кісі өлімі тіркелді

Астана – Алматы тасжолында көлік аударылып, адам қаза болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2026 14:45 Сурет: "ҚазАвтоЖол" ҰК АҚ
Астана – Қарағанды – Алматы автожолының 51-шақырымында жол апаты болып, бір адам қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 7 қыркүйекте "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ оқиға орнынан видео жариялап, ақпарат таратты.

Видеодан Астана бағытында келе жатқан Mercedes көлігінің басып озу кезінде "Газель" көлігімен соқтығысқаны көрінеді.

"Соққыдан кейін "Газель" жүргізушісі көлікті басқара алмай, жолдан шығып кетіп, жол жиегіндегі орға аударылған. Жол-көлік оқиғасы салдарынан бір адам қаза тапты", – деп хабарлады "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ.

Қазір оқиғаның мән-жайы мен себептерін құзырлы органдар анықтап жатыр.

Мамандар жүргізушілерді жылдамдық режимін және жол қозғалысы ережелерін сақтауға, сондай-ақ басып озу алдында жолдағы жағдайды объективті бағалауға тағы да шақырды.

2026 жылғы 6 қыркүйекте Алматыдағы негізгі көлік магистральдарының бірінде ірі габаритті құрылымды тасымалдау кезінде төтенше жағдай орын алды. Рысқұлов даңғылында жүк жолдың жүріс бөлігіне құлап, жаяу жүргіншілер көпірі зақымданды. Бұл туралы мына сілтемеден оқи аласыздар.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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