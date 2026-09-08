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Алматы маңындағы тасжолда жүк көліктерінің қозғалысы жыл соңына дейін шектеледі

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2026 16:00 Фото: unsplash
2026 жылғы 11 қыркүйектен бастап Алматы – Бішкек тасжолының Қаскелең маңындағы бөлігінде ірі көлемді және ауыр салмақты көліктердің қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

"ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ мәліметінше, шектеу жолдың 25-шақырымында көлік айрығының монолитті аралық құрылымын орнатуға байланысты енгізіледі.

Шектеу 2026 жылдың соңына дейін қолданылады.

Тыйым биіктігі 4,5 метрден және ені 8 метрден асатын жүк көліктеріне қатысты. Жеңіл автокөліктер, жолаушылар көлігі және белгіленген габариттен аспайтын жүк көліктері еш кедергісіз жүре алады.

Ірі көлемді көлік жүргізушілеріне бағытын алдын ала жоспарлап, балама жолдарды таңдауға кеңес берілді.

2026 жылғы 6 қыркүйекте ірі көлемді құрылымды тасымалдау Алматының негізгі көлік күретамырларының бірінде елеулі қиындық туғызған еді. Рысқұлов даңғылында жүк жолдың жүріс бөлігіне құлап, жаяу жүргіншілер көпіріне зақым келді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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