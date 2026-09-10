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Оқиғалар

Астанада түнгі тыныштықты бұзған азамат жауапкершілікке тартылды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2026 15:30 Фото: Zakon.kz
Астанада полиция қызметкерлері азаматтардың тыныштығын бұзу фактілерінің алдын алу және жолын кесу бойынша жұмыстарды тұрақты түрде жүргізіп жатыр.

Полицияға қала тұрғынынан Абай даңғылындағы тұрғын үйлердің бірінің маңында белгісіз тұлғалардың автокөлікте музыканы қатты қосып, шулағаны туралы хабарлама түскен.

Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері құқық бұзушылық фактісін анықтады. Тексеру барысында көлік иесі 34 жастағы азамат екені белгілі болды.

Аталған азамат Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 437-бабының 1-бөлігі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Айта кетейік, жыл басынан бері елордада 45 мыңға жуық тыныштықты бұзу фактісі анықталған.

Полиция азаматтарды түнгі уақытта тыныштық сақтауға, айналасындағылардың демалуына кедергі келтірмеуге және қоғамдық тәртіп талаптарын құрметтеуге шақырады. Тыныштықты сақтау – ортақ жауапкершілік.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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