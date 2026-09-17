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Экс-банкир Жомарт Ертаев бостандыққа шықты: оған алты жылға әкімшілік қадағалау белгіленді

Экс-банкир Жомарт Ертаев бостандыққа шықты: оған алты жылға әкімшілік қадағалау белгіленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2026 09:38 Сурет: wikimedia
2026 жылғы 16 қыркүйекте желіде тоғыз жылға сотталған "Bank RBK" АҚ басқарма төрағасының бұрынғы кеңесшісі Жомарт Ертаевтың бостандыққа шыққаны туралы ақпарат тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл ақпаратты Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті растады.

"Аталған сотталушы сот тағайындаған жазасын толық өтеуіне байланысты босатылды. Сонымен қатар заңнамаға сәйкес оған алты жыл мерзімге әкімшілік қадағалау белгіленеді. Әкімшілік қадағалау бас бостандығынан айыру орындарынан босатылғаннан кейін адамның мінез-құлқын ішкі істер органдарының заңда белгіленген тәртіппен бақылауын көздейді", – деп түсіндірді ведомство өкілдері.

Экс-банкир Жомарт Ертаевқа қатысты үкім 2020 жылғы қарашада Алматыда шығарылды. Ол Bank RBK-ге тиесілі 144 млрд теңгені жымқырғаны үшін кінәлі деп танылып, мүлкі тәркілене отырып, орташа қауіпсіздік мекемесінде 11 жылға бас бостандығынан айырылды.

2021 жылғы наурызда Ертаевқа екінші қылмыстық іс бойынша үкім шығарылып, тоғыз жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Үкімдердің жиынтығы бойынша ол жалпы 11 жылға сотталды. Кейін экс-банкирдің жаза мерзімі тоғыз жылға дейін қысқартылды.

2025 жылғы қыркүйекте Жомарт Ертаевтың рақымшылықпен босатылғаны туралы ақпарат тараған еді. Алайда кейін бұл сот актісінің күші жойылып, ол жазасын өтеу мекемесіне қайта оралды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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