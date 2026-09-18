Көкшетауда сот қызметкерінің өліміне қатысты тергеу жүргізіліп жатыр
2026 жылғы 17 қыркүйекте қаза болған азаматтың туыстары Threads әлеуметтік желісінде жазба жариялады. Олардың айтуынша, сотта жұмыс істеген кезінде 27 жастағы Аян Дүйсековке моральдық және психологиялық қысым көрсетілген. Сонымен қатар, туыстарының пікірінше, оған әділетсіз тәртіптік жаза қолданылып, қызметтік пәтерден шығарылған.
Қазіргі уақытта жас сот қызметкерінің қаза болу мән-жайын полиция анықтап жатыр.
"Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Қазіргі уақытта қажетті тергеу амалдары жүргізіліп, болған оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді", – деп хабарлады Ақмола облысының Полиция департаменті.
Марқұмның артында әйелі мен бір және үш жастағы екі баласы қалды. Қаза болған азаматтың туыстары құзырлы органдардан оқиғаны жан-жақты тергеуді және қайғылы жағдайға себеп болуы мүмкін барлық мән-жайды анықтауды сұрап отыр.
Ал Астанада фельдшер Улдана Мырзуанның қаза болу фактісі бойынша сот процесі жалғасып жатыр. Астана қаласы Полиция департаментінің тергеушісі сот отырысы кезінде тұрғын үй кешенінің қасбеті құлағанға дейін үйді басқару ұйымы төрағасының әрекеттері туралы айтып берді.