#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
444.58
510.29
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
444.58
510.29
5.27
Саясат

Эльвира Әзімова Конституциялық сот төрағасы қызметіне қайта тағайындалды

2026 жылғы 18 қыркүйекте Президент Эльвира Әзімованы Конституциялық сот төрағасы қызметіне қайта тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2026 10:09 Сурет: gov.kz
2026 жылғы 18 қыркүйекте Президент Эльвира Әзімованы Конституциялық сот төрағасы қызметіне қайта тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорда хабарлады.

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Әзімова Эльвира Әбілқасымқызы Қазақстан Республикасы Конституциялық сотының төрағасы лауазымына тағайындалды".

Эльвира Әзімова 1973 жылғы 15 ақпанда дүниеге келген. 1996 жылы Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетін "халықаралық заңгер" мамандығы бойынша тәмамдаған.

Еңбек жолын Шымкент қаласындағы Дзержинский аудандық ішкі істер бөлімінің басқару пультінің кезекші операторы қызметінен бастаған.

1996-1999 жылдары Әділет министрлігінің Халықаралық-құқықтық қамтамасыз ету басқармасында жетекші және бас консультант болып жұмыс істеді. 1999-2005 жылдары Әділет министрлігінің заңнама, халықаралық құқық және хаттама департаменттерінде түрлі басшылық қызметтер атқарды.

2005-2010 жылдары Әділет министрлігінің заңға тәуелді актілер және халықаралық құқық, мемлекеттің мүліктік құқықтарын қорғау, шарттар және талап-арыз жұмысы департаменттерін басқарды.

2010-2013 жылдары Әділет министрлігінің халықаралық шарттарды сараптау департаментінің директоры болды. 2013-2019 жылдары әділет министрінің орынбасары қызметін атқарды.

2019-2022 жылдары Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл болды. Сондай-ақ 2021 жылы Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның, ал 2022 жылы Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі болды.

Конституциялық сот төрағасы қызметін 2023 жылдан бері атқарып келеді.

18 қыркүйекте Мемлекет басшысы Әлихан Смайылов пен Нұрлан Әбдіровті де атқарып отырған қызметтерінде қалдырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Әлихан Смайылов Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының (ЖАП) төрағасы қызметіне қайта тағайындалды. Тиісті Жарлықты Ақорданың баспасөз қызметі жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
10:21, Бүгін
Әлихан Смайылов Жоғары аудиторлық палата төрағасы болып тағайындалды
Президент қабылдауы, Ақорда, Мемлекет басшысы, Ерлан Қарин, Эльвира Әзімова, Ержан Жиенбаев
17:30, 27 қаңтар 2026
Мемлекет басшысы Конституциялық комиссияның төрағасын қабылдады
Конституция, реформа, мақсаты, міндеттері, Эльвира Азимова
14:13, 24 қаңтар 2026
Эльвира Әзімова Конституциялық реформаның басты мақсаты мен міндеттерін атады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Пятиборье
13:35, Бүгін
Четверо казахстанских пятиборцев вышли в финал Азиатских игр
Роберт Пан
13:21, Бүгін
Казахстанский баскетболист Пан будет играть в клубе из Гонконга
Матч &quot;Астана&quot; - &quot;Кайрат&quot; стал самым посещаемым в истории КПЛ
13:02, Бүгін
Матч "Астана" - "Кайрат" стал самым посещаемым в истории КПЛ
Кашымбек Кункабаев
12:40, Бүгін
Бронзовый призёр Олимпиады Кункабаев назначен спортивным директором "Совета спортсменов"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: