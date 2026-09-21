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Оқиғалар

Алматы тауларында Қытайдан келген турист жарақат алды

Алматы тауларында Қытайдан келген турист жарақат алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2026 13:20 Сурет: ТЖМ баспасөз қызметі
Үлкен Алматы шатқалында аяғын қайырып алып, өздігінен әрі қарай жүре алмай қалған Қытай азаматына құтқарушылар көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, турист тауға екі қызбен бірге барған. Оқиға орнына "БАУ" КСП құтқару экипажы жіберілді.

Мамандар топты тау бөктерінен тауып, зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсетті. Кейін оны "Акья" зембілімен төмен түсіріп, жедел жәрдем көлігіне жеткізді.

Бұған дейін Алматыда 3100 метр биіктікте үш туристің түнде тауда қалып қойғаны туралы жазған болатынбыз.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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