Қазақстандық студент әкесінен оқу кезеңіне алимент өндіріп алды
Жас жігіт колледждің күндізгі бөлімінде оқиды. Ол оқуын аяқтағанға дейін әкесінен алимент тағайындауды сұраған.
Іс қаралғанға дейін татуластырушы судья тараптарға дауды бейбіт жолмен реттеу мүмкіндігін түсіндіріп, татуластыру рәсімін өткізді. Нәтижесінде әкесі мен баласы өзара келісімге келді.
Бітімгершілік келісімнің талаптарына сәйкес, әкесі 2026 жылғы 25 қыркүйектен 2027 жылғы 25 маусымға дейін ұлына ай сайын 40 мың теңгеден төлеуге міндеттенді.
Келісім жасалғаннан кейін студент талап арызынан бас тартты.
Сот бітімгершілік келісімді бекітіп, іс бойынша өндірісті тоқтатты. Сондай-ақ тараптарға келісімнің құқықтық салдары түсіндірілді.
Сот ұйғарымы әзірге заңды күшіне енген жоқ.
Бұған дейін, 2026 жылғы 17 қыркүйекте, Астанада азаматтарға "Даму" қорының бағдарламасы бойынша 100 млн теңгеге дейін жеңілдетілген несие алуға көмектесуге уәде берген ер адамның сотталғаны хабарланған еді.