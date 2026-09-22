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Оқиғалар

Вокзал маңындағы жанжал: Көкшетау тұрғынына қылмыстық іс қозғалды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2026 09:12 Фото: Zakon.kz
Көкшетауда бұрын бірнеше рет сотталған ер адам вокзал маңында жанжал шығарып, полиция қызметкерін балағаттады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірлік Полиция департаментінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 21 қыркүйекте хабарлағандай, аумақты патрульдеу кезінде тәртіп сақшылары мас күйдегі бір топ жасты байқаған.

Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін полицейлер оларды полиция бөліміне жеткізбек болған. Алайда ер адамдардың бірі тәртіп сақшысына агрессия танытып, оны балағаттай бастаған.

"Алайда ер адамдардың бірі полиция қызметкеріне агрессия танытып, оны бейәдеп сөздермен балағаттай бастады. Құқық бұзушы полиция бөліміне жеткізілді", – делінген ведомство хабарламасында.

34 жастағы ер адамға қатысты қызметтік міндетін атқарып жүрген билік өкілін қорлау дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сондай-ақ ол әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Полицияның мәліметінше, күдікті бұған дейін бірнеше рет сотталған.

Бұған дейін Қостанайда мас күйдегі бір топ адам полиция қызметкеріне шабуыл жасаған еді. Жантүршігерлік оқиға видеоға түсіп қалған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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