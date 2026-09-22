Әйелді қағып өлтірген қарт жүргізушіге шартты жаза тағайындалды
Қайғылы оқиға 2026 жылғы маусымда Қостанай облысы, Лисаковск қаласының Больничная көшесінде орын алған. Көлік тізігініндегі ер адам аула аумағына солға бұрылған кезде жолды кесіп өтіп бара жатқан әйелді байқамай қалып, оны қағып кеткен.
Зардап шеккен әйел түрлі дене жарақаттарымен шұғыл түрде қалалық ауруханаға жеткізілді. Алайда дәрігерлер оның өмірін сақтап қала алмады. Кейін әйел алған жарақаттарының салдарынан көз жұмды.
Сот процесі барысында мемлекеттік айыптаушы сотталушыға 2 жыл 6 ай шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды және үш жыл мерзімге көлік басқару құқығынан айыруды сұрады.
"Жәбірленуші тарап сотталушыға бас бостандығынан айырудан басқа жаза тағайындауды сұрады. Себебі сотталушы моральдық және материалдық шығынды өтеген және жәбірленушінің оған қатысты ешқандай талап-арызы жоқ. Сотталушы С. өз кінәсін толық мойындады", – делінген сот хабарламасында.
Жаза тағайындау кезінде сот сотталушының егде жасын, қылмысты алғаш рет жасағанын, кінәсін шын жүректен мойындағанын және тұрғылықты жерінен берілген оң мінездемесін де ескерген.
Іс бойынша ауырлататын мән-жайлар анықталмаған.
"Сотталушының жеке басын және іс бойынша барлық мән-жайды ескере отырып, сот С.-ға 2 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру және үш жыл мерзімге көлік құралдарын басқару құқығынан айыру жазасын тағайындады. ҚР Қылмыстық кодексінің 63-бабы негізінде тағайындалған жаза шартты деп есептеліп, пробациялық бақылау белгіленді", – деп 2026 жылғы 21 қыркүйекте соттың баспасөз қызметі хабарлады.
Үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ.
Айта кетейік, Маңғыстау облысында жұмыс орнындакүзетшінің қаза болуына қатысты атышулы іс бойынша да шешім шығарылды. Сот қызметкердің қазасын оның кәсіби қызметімен байланыстырудан бас тартқан еңбек инспекциясының актісін заңсыз деп таныды.