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Қасым-Жомарт Тоқаев Конституциялық соттың судьяларын тағайындады

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 10:18 Фото: akorda.kz
2026 жылдың 23 қыркүйегінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлықтарымен Қазақстан Республикасы Конституциялық сотының он судьясы тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Мемлекет басшысының жарлықтарымен:

  • Сәкен Абдолла;
  • Лейла Сұлтанқызы Жақаева;
  • Қайрат Төлегенұлы Жақыпбаев;
  • Айжан Ержанқызы Жатқанбаева;
  • Айгүл Қуанышбайқызы Қыдырбаева;
  • Қанат Сергейұлы Мусин;
  • Бақыт Маратұлы Нұрмұханов;
  • Сергей Васильевич Скрябин;
  • Аслан Султанович Тукиев;
  • Сергей Федорович Ударцев тағайындалды.

Президент жарлықтары шыққанға дейін Құрылтай депутаттары пленарлық отырыста Конституциялық сот судьяларын тағайындауға келісім берді.

Кандидатураларды Президент Әкімшілігінің басшысы Роман Скляр таныстырды:

"Қазақстан Республикасы Конституциясының 56-бабына сәйкес Конституциялық соттың судьяларын тағайындау үшін Құрылтайдың келісімі қажет. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Конституциялық сот судьялары лауазымына он кандидатура ұсынылып отыр", – деді ол.

2026 жылғы 22 қыркүйекте Тоқаев Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясын шақыру туралы өкімге қол қойды. Сессия 23–24 қыркүйекте Астанада өтеді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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