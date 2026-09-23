Қасым-Жомарт Тоқаев Конституциялық соттың судьяларын тағайындады
Фото: akorda.kz
2026 жылдың 23 қыркүйегінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлықтарымен Қазақстан Республикасы Конституциялық сотының он судьясы тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының жарлықтарымен:
- Сәкен Абдолла;
- Лейла Сұлтанқызы Жақаева;
- Қайрат Төлегенұлы Жақыпбаев;
- Айжан Ержанқызы Жатқанбаева;
- Айгүл Қуанышбайқызы Қыдырбаева;
- Қанат Сергейұлы Мусин;
- Бақыт Маратұлы Нұрмұханов;
- Сергей Васильевич Скрябин;
- Аслан Султанович Тукиев;
- Сергей Федорович Ударцев тағайындалды.
Президент жарлықтары шыққанға дейін Құрылтай депутаттары пленарлық отырыста Конституциялық сот судьяларын тағайындауға келісім берді.
Кандидатураларды Президент Әкімшілігінің басшысы Роман Скляр таныстырды:
"Қазақстан Республикасы Конституциясының 56-бабына сәйкес Конституциялық соттың судьяларын тағайындау үшін Құрылтайдың келісімі қажет. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Конституциялық сот судьялары лауазымына он кандидатура ұсынылып отыр", – деді ол.
2026 жылғы 22 қыркүйекте Тоқаев Қазақстан Халық Кеңесінің бірінші сессиясын шақыру туралы өкімге қол қойды. Сессия 23–24 қыркүйекте Астанада өтеді.
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