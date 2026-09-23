Президент Орталық сайлау комиссиясының мүшелерін тағайындады
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 23 қыркүйекте мемлекет басшысы Орталық сайлау комиссиясының (ОСК) мүшелерін тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың мәліметінше, Мемлекет басшысының жарлықтарымен:
- Азамат Мақсотұлы Айманакумов;
- Михаил Михайлович Бортник;
- Мұхтар Тілдәбекұлы Ерман;
- Әсел Болатқазықызы Жанәбілова;
- Ләззат Кенесқызы Сүйіндік;
- Шавхат Әнесұлы Өтемісов.
Сондай-ақ Мемлекет басшысы 2026 жылғы 23 қыркүйекте басқа жарлықтарымен Конституциялық соттың судьяларын тағайындады.
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