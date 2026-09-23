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Оқиғалар

Президент Орталық сайлау комиссиясының мүшелерін тағайындады

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2026 10:26 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 23 қыркүйекте мемлекет басшысы Орталық сайлау комиссиясының (ОСК) мүшелерін тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың мәліметінше, Мемлекет басшысының жарлықтарымен:

  • Азамат Мақсотұлы Айманакумов;
  • Михаил Михайлович Бортник;
  • Мұхтар Тілдәбекұлы Ерман;
  • Әсел Болатқазықызы Жанәбілова;
  • Ләззат Кенесқызы Сүйіндік;
  • Шавхат Әнесұлы Өтемісов.

Сондай-ақ Мемлекет басшысы 2026 жылғы 23 қыркүйекте басқа жарлықтарымен Конституциялық соттың судьяларын тағайындады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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