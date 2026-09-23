ІІМ қазақстандықтарға есірткі жарнамасы үшін қылмыстық жауапкершілік барын ескертті
Ішкі істер министрлігінің 23 қыркүйектегі мәліметінше, интернетте, әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде, сондай-ақ граффити, хабарландыру және QR-код арқылы таралатын есірткі жарнамасына ерекше назар аударылып отыр. Мұндай іске жастарды да тартуға тырысады: оларға жазу жазып, есірткі сататын интернет-дүкендердің сілтемелерін таратқаны үшін "оңай табыс" уәде етеді.
"Мұндай әрекеттер үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген. Есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, олардың аналогтары мен прекурсорларды насихаттағаны немесе заңсыз жарнамалағаны үшін үш жылға дейін, ал ауырлататын мән-жайлар болған жағдайда үш жылдан алты жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған", – деп еске салды ІІМ баспасөз қызметі.
Министрліктің хабарлауынша, полиция әкімдіктермен, білім беру ұйымдарымен, қоғамдық бірлестіктермен және еріктілермен бірлесіп, алдын алу және рейдтік іс-шаралар өткізіп жатыр. Анықталған есірткі жарнамасы жазулары мен заңсыз жарнаманың өзге түрлері жойылады. Сонымен қатар оларды орналастырған адамдар анықталады.
"ІІМ азаматтарды есірткі жарнамасын байқаса, полицияға хабарлауға шақырады", – деп толықтырды ведомствоның баспасөз қызметі.
ІІМ есірткі жарнамасының таралуына тосқауыл қою және жастардың есірткі қылмысына тартылуының алдын алу жұмыстарын тұрақты түрде жүргізіп келеді.
Бұған дейін ІІМ қазақстандық ата-аналар мен балаларға маңызды үндеу жасаған еді.