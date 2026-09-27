#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
441.88
503.61
5.24
Оқиғалар

Жетісу облысында қамысты алқап өртеніп жатыр

Өрт, Жетісу облысы, дала өрті, Алакөл ауданы, Бесағаш, қамыс, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.09.2026 15:37 Сурет: pixabay
Алакөл ауданындағы Бесағаш ауылынан шамамен 35 шақырым қашықтықтағы батпақты жерде қураған қамыс өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігі (ТЖМ) хабарлағандай, өртті сөндіру жұмыстары жердің батпақты әрі жетуі қиын болуына, сондай-ақ қамыстың қалың өсуіне байланысты қиындап отыр.

Өртті сөндіруге ТЖМ, Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы және орман шаруашылығының шамамен 40 қызметкері мен 12 техникасы жұмылдырылды. Сонымен қатар өртті сөндіруге ТЖМ-нің "Қазавиақұтқару" АҚ және "Казавиаорманқорғау" күштерімен тікұшақ тартылды. Әуеден өрт ошақтарына жалпы көлемі 27 тонна болатын 9 рет су төгілді.

"Қазіргі уақытта жердегі бөлімшелер жекелеген ошақтарды сөндіру және аумақты сулау жұмыстарын жалғастыруда. Елдімекендерге қауіп жоқ. Жағдай бақылауда", делінген төтеншеліктер хабарламасында.

Бұған дейін Өскемендегі өрт кезінде 10 адам эвакуацияланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Өрт, қамысты алқап, Атырау облысы, табиғи резерват
16:44, 14 маусым 2025
Атырау облысында қамысты алқап өртеніп жатыр
Қамысты алқап, өрт, Атырау облысы
18:21, 07 қазан 2024
Атырау облысында Каспий теңізі жағалауындағы қамысты алқап өртеніп жатыр
Өрт, Атырау облысы, Каспий теңізі, қамысты алқап
19:01, 19 тамыз 2024
Каспий теңізінің жағалауында қамысты алқап өртеніп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские шпажисты обнимаются после победы
17:51, Бүгін
Казахстанские шпажисты поделились эмоциями после невероятного камбэка в финале Азиады
Нора Джеруто на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Орегоне
17:37, Бүгін
Нора Джеруто принесла Казахстану "серебро" Азиатских игр в Японии
Виктория Бутолина на Азиатских играх в Японии
17:13, Бүгін
Виктория Бутолина остановилась в шаге от медали на Азиатских играх в Японии
Анастасия Рыпакова
17:01, Бүгін
Анастасия Рыпакова не вошла в ТОП-10 в финале Азиады-2026 по лёгкой атлетике
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: