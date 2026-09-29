20 жастағы қыздың өлімі: Абай облысында оның бұрынғы жігітіне қатысты сот басталды
КТК мәліметінше, оқиға 13 шілдеде Бородулиха ауылында болған. Жергілікті тұрғын жолдың үстінен пышақ жарақатын алған қыздың денесін тапқан. Кейін Дильназ бен оның бұрынғы жігітінің арасында жанжал болғаны анықталды. Құқық қорғау органдарының нұсқасы бойынша, жігіт артқы қалтасында алып жүрген жиналмалы пышақпен қызға жарақат салған.
"Біз тағылған айып дұрыс сараланбаған деп есептейміз. Қылмыстық кодекстің 99-бабының екінші бөлігі бойынша қарауды сұрадық. Бірақ, өкінішке қарай, неге екені белгісіз, жалғыз баламызға қатысты аса қатыгездік жасалмаған деп шешкен. Ол қызымызға суыққанды түрде пышақ сұғып, бас сүйегіне ауыр жарақат салған. Содан кейін оны жолдың ортасына тастап, үйіне барып ұйықтаған. Тергеушілер оны жылы төсегінен тапты", – деді марқұмның анасы Динара Атаева.
Сот отырысына Дильназдың туыстары келді. Айыпталушы тарапынан залда тек оның өзі мен қорғаушылары болды. Прокурор қызға келтірілген жарақаттардың мән-жайын шамамен 10 минут бойы баяндады. Оның айтуынша, алдымен Дильназ жігіттің бетінен шапалақпен ұрған. Жігіт те оған шапалақпен жауап беріп, кейін пышақ қолданған. Алғашқы соққы қыздың мойнына тиген. Дильназ айқайлап, көмекке шақырады деп қауіптенген сотталушы оның басынан екі рет ұрған. Болжам бойынша, пышақтың сабымен ұруы мүмкін. Қыз жерге құлаған соң да пышақ сұғуды жалғастырған. Кейін денесін алып кетпек болып, біраз жерге дейін сүйреген. Ақырында шаршап, жолдың ортасына тастап кеткен.
"Біріншіден он алтыншыға дейінгі жарақаттар шаншып-кесу қасиеті бар қатты заттардың кемінде 12 рет әсер етуі нәтижесінде пайда болған. Ол Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99-бабының бірінші бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылықты, яғни адам өлтіруді – басқа адамды құқыққа қарсы қасақана қазаға ұшыратуды жасаған", – деді прокурор Евгений Краузе.
Айыпталушының қорғаушылары мен прокурор сот отырысында жеке өмірге қатысты мәліметтер айтылуы мүмкін екенін алға тартып, баспасөз өкілдерінің қатысуын шектеуді сұрады.
Қыздың туыстары бұған келіспей, БАҚ өкілдерін барлық сот отырысына қатыстыруды өтінді. Нәтижесінде журналистерге тек прокурордың сөзін жазып алуға және кейін үкім жарияланатын отырысқа қатысуға рұқсат берілді.
Дильназ Жұмағұлова 20 жаста еді. Ол отбасындағы жалғыз бала болған. Туыстары тағылған айыпты "аса қатыгездікпен жасалған адам өлтіру" деп қайта саралауды сұрап отыр.
Бұған дейін 2026 жылғы 21 қыркүйекте Семей қаласының шетінде өлтірілген 19 жастағы студент Диляра Сәлімбаеваның туыстары мәлімдеме жасаған еді. Қылмыстың кейбір мән-жайын Абай облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады.