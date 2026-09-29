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Оқиғалар

Астанада жаяу жүргіншіні қағып кеткен жүргізуші оқиға орнынан кетіп қалған

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 16:58 Фото: pexels
Астанада көлік жүргізушісі қызды қағып кетіп, ештеңе болмағандай жолын жалғастырып кеткен. Бұл жағдай Қазнет қолданушыларын екіге бөлді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға түсірілген видео Instagram желісінде пайда болды. Кадрларда қиылыста баяу қозғалып келе жатқан жол талғамайтын көліктің жолдан өтіп бара жатқан қызды қағып, тоқтамастан кетіп қалғаны көрінеді. Оқиға 2026 жылғы 28 қыркүйек күні таңертең Мәңгілік ел көшесінде болған.

Көптеген қолданушы болған жағдайға наразылық білдіріп, шетелдік көліктің жүргізушісін көлік басқару құқығынан айыруды талап етті:

  • Бұл әрекетті қалай атауға болады?
  • Сұмдық, жүргізушілер мүлде шектен шығып барады. Екі минут күте алмайды, үнемі асығады.
  • Әдейі қызға қарай жүрген сияқты...
  • Жаяу жүргінші жол жиегінің сызығы бойымен дұрыс өтіп бара жатқан.
  • Сөз жоқ, оны көрмеу мүмкін емес – кеңістік жеткілікті.
  • Жаяу жүргінші жан-жағына қарамай, алдына қарап келе жатыр делік. Бірақ рөлде отырған адам сол кезде қайда қарап отыр? Жүргізуші толық кінәлі, қағып кеткені анық. Оның үстіне, ол жол-көлік оқиғасы болған жерден кетіп қалған. Мұндай жағдайда жүргізуші куәлігінен айыруға болады.

Алайда басқа қолданушылар болған жағдайға жаяу жүргіншінің де кінәсі бар деп есептеді:

  • Аллаға шүкір, бәрі салдарсыз аяқталды.
  • Бірақ қыздар да үйінде жүргендей жүреді. Жан-жағына қарамайды.
  • Бірнеше рет қайта қарап шықтым. Бағдаршам да, жаяу жүргіншілер өткелі де жоқ.
  • Бұл – жүріс бөлігі. Жолмен келе жатыр, шамасы, құлағында құлаққап та болған.
  • Сонда қыз жолдың бойымен келе жатыр ма, қазір жолмен жүруге бола ма?
  • Жаяу жүргінші танк сияқты тура тартып келеді, саябақта серуендеп жүргендей.
  • Негізі, екеуі де кінәлі. Ол жолмен келе жатып, тіпті жан-жағына қарамайды. Жүргізуші де оңып тұрған жоқ.

Астана полициясы да бұл оқиғаға қатысты пікір білдірді.

"Jetour T2 автокөлігінің жүргізушісі анықталды, көлік коммуналдық тұраққа қойылды. Қазіргі уақытта жол-көлік оқиғасы бойынша тексеру жүргізіліп жатыр. Оның нәтижесі бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес шаралар қабылданады", – деп хабарлады полиция.

Бұған дейін Астанада куәгердің видеорегистраторына жаяу жүргіншілер зардап шегуге шақ қалған жол-көлік оқиғасы түсіп қалған.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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