Жаяу жүргіншілер көлік соқтығысынан әрең қашып үлгерді: Астанадағы жол апаты видеоға түсті
Апаттың видеосы Threads әлеуметтік желісінде тарады. Кадрлардан жүргізушілердің қиылыста жаяу жүргіншілер өткелінен өтіп бара жатқан адамдарға жол беріп тұрғанын көруге болады.
Осы кезде Орынбор көшесі жақтан жылдамдықпен шыққан көлікке Тұран даңғылымен келе жатқан екінші автокөлік соқтығысады. Шошып кеткен жаяу жүргіншілер көлік соққысынан шетке қашып үлгереді.
Астана қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне жол апатының мән-жайын түсіндірді.
"Changan автокөлігінің жүргізушісі Тұран даңғылы мен Орынбор көшесінің қиылысындағы бағдаршаммен реттелетін жол қиылысында рұқсат беретін сигнал жанған кезде қиылыстан өтіп шығуды аяқтап жатқан көлікке жол бермеген. Соның салдарынан Hyundai автокөлігімен соқтығысқан", – деді ведомство өкілдері 2026 жылғы 27 қыркүйекте.
Соқтығыс салдарынан Changan жүргізушісі зардап шекті. Оны шұғыл түрде медициналық мекемеге жеткізген. Дәрігерлер қарап, алғашқы көмек көрсеткеннен кейін жүргізуші амбулаториялық ем алуға жіберілді.
Жол апаты фактісі бойынша тексеру жүргізіліп жатыр.
Бұған дейін, 2026 жылғы 25 қыркүйекте, Қарағандының солтүстік айналма жолында Volvo жүк көлігі аударылған еді. Жол апаты салдарынан 37 жастағы жүргізуші жарақат алып, ауруханаға жеткізілді.