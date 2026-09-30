Қылмыскер шетелге жасырынса да: ТМД елдері ақпарат алмасуды жеделдетеді
Тиісті өзгерістер "ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің адамдарды мемлекетаралық іздестіру туралы 2010 жылғы 10 желтоқсандағы шартына өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы" заңда көзделген. Құжатты Ішкі істер министрінің міндетін атқарушы Санжар Әділов таныстырды.
"Қаралып отырған хаттама ТМД елдерінің құзыретті органдары арасында электрондық форматта ақпарат алмасуды реттейтін шартқа өзгерістер енгізуді көздейді. Бұл өзгерістер қылмыстық қудалаудан жасырынып жүрген қылмыскерлердің жүрген жерін анықтау және оларды ұстау, сондай-ақ адамдарды іздестіру бағытындағы бірлескен шаралардың жеделдігі мен тиімділігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді", – деді Санжар Әділов.
Депутат Берік Беркімбаев заң жобасы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер арасындағы шарт аясында адамдарды іздестіру саласындағы өзара іс-қимылды жетілдіруге бағытталғанын атап өтті.
"Бүгінде ТМД елдерінің азаматтары үшін мемлекеттік шекарадан өту көп жағдайда айтарлықтай қиындық туғызбайды. Бірқатар мемлекет арасында визасыз режим бар, бұл азаматтардың еркін жүріп-тұруына мүмкіндік береді. Алайда мұндай мүмкіндікті құқық қорғау органдарынан жасырынып жүрген адамдар да пайдалануы ықтимал. Адам бір мемлекетте қылмыс жасап, екінші мемлекетте жасырынуы мүмкін. Мұндай жағдайда іздестірудің тиімділігі мемлекеттердің құзыретті органдары қажетті жедел ақпаратты қаншалықты жылдам алмаса алатынына тікелей байланысты. Қаралып отырған хаттама осы мақсатқа бағытталған", – деп түсіндірді депутат.
Құжат шартқа қатысушы мемлекеттердің құзыретті органдары арасында ақпарат алмасудың заманауи цифрлық тәсілдерін құқықтық тұрғыдан бекітуді көздейді. Мұндай тетіктер мемлекетаралық өзара іс-қимылдың жеделдігі мен тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Қазір хаттаманы Армения, Беларусь, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжан және Тәжікстан ратификациялаған.
Бұған дейін Құрылтай депутаттары Қазақстан мен Қатар үкіметтері арасындағы қылмысқа қарсы күрес саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау жөніндегі заңды қабылдаған еді.