#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
441.91
499.05
5.3
Оқиғалар

Белгілі қазақстандық журналист Индира Жылқайдарова қайтыс болды

Журналист Индира Жылқайдарова, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 09:46 Фото: khabar.kz
Қазақстанның Мәдениет және ақпарат министрлігі белгілі журналист Индира Жылқайдарованың қайтыс болуына байланысты оның отбасы мен туған-туыстарына, жақындары мен әріптестеріне көңіл айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті жазба бүгін, 2026 жылғы 2 қазанда ведомствоның Telegram-арнасында жарияланды.

Индира Орынбайқызы 2015 жылдан бастап "Хабар" агенттігінде еңбек етіп, соңғы жылдары "Хабар" телеарнасының "Жеті күн" бағдарламасында редактор-талдаушы қызметін атқарды.

Ол парламенттік журналистикаға, қоғамдық-саяси мәселелер мен еліміздің заң шығару үдерісін ақпараттық тұрғыдан жария етуге айрықша ден қойды. Ел өміріндегі маңызды оқиғаларды терең талдап, өзекті мәселелерді көрерменге жедел әрі шынайы жеткізуге үлес қосты.

Индира Орынбайқызы өз ісіне адалдығымен әріптестерінің құрметіне бөленді. Оның журналистика саласындағы еңбегі кәсіби байқауларда да жоғары бағаланды.

"Қазақ журналистикасында өзіндік қолтаңбасын қалдырған ардақты жанның жарқын бейнесі туған халқының жадында мәңгі сақталады деп сенеміз. Марқұмның жаны жәннатта жай тауып, иманы саламат, жатқан жері жарық, топырағы торқа болсын!" Қазақстанның Мәдениет және ақпарат министрлігі

Әріптестерінің айтуынша, ол соңғы жылдары онкологиялық дертпен күрескен.

Zakon.kz редакциясы Индира Жылқайдарованың туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтады.

2026 жылғы 28 тамызда қазақстандық журналистиканың ардагері Тілеуқабыл Мыңжасардың 75 жасқа қараған шағында өмірден өткені белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
10:37, Бүгін
Есепшілер Солтүстік Қазақстандағы мәдениет қызметкерлеріне 28 млн теңге аударуды "ұмытып кеткен"
Ғалым Сүлеймен, спорт комментаторы, журналист, қаралы хабар, Мәдениет және ақпарат министрлігі
21:14, 18 қыркүйек 2026
Мәдениет және ақпарат министрлігі журналист Ғалым Сүлейменнің қазасына байланысты көңіл білдірді
Дәулет Ізтілеу, журналист, қаралы хабар, өмірден өтті
19:01, 12 қаңтар 2026
Белгілі журналист Дәулет Ізтілеу өмірден өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Таеквондо: завоевавшая историческую &quot;бронзу&quot; Рита Бакишева проиграла филиппинке на Азиаде
11:28, Бүгін
Таеквондо: завоевавшая историческую "бронзу" Рита Бакишева проиграла филиппинке на Азиаде
Торехан Сабырхан атакует Зияда Ишаиша
11:27, Бүгін
Видео: Как Торехан Сабырхан одержал безоговорочную победу в финале Азиатских игр
Торехан Сабырхан после победы в финале Азиады-2026
11:21, Бүгін
"Я взял реванш": Торехан Сабырхан обратился к народу Казахстана, взяв "золото" Азиады
Торехан Сабырхан перед финалом Азиады-2026
11:13, Бүгін
Уникальный факт: Торехан Сабырхан пришёл в бокс, когда Казахстан выиграл последнюю Азиаду
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: