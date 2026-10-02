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Оқиғалар

Талғар ауданында ауылдасын өлтірді деген үш жігіт сот алдында жауап беріп жатыр

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2026 13:54 Фото: unsplash
Алматы облысында ауылдасын өлтірді деген айыппен үш жігіт сот алдында жауап беріп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайғылы оқиға 2026 жылғы мамырда Талғар ауданының Нұра ауылында болған. Ол кезде Жанасыл Сәрсенбайдың інісімен бірге әкесінің қабіріне барып, Құран оқығаны хабарланған. Түнгі сағат бір шамасында олар үйлеріне қайтып келе жатқанда, жолын көлікпен бөгеп тастаған.

Тергеу нұсқасы бойынша, сотталушылар марқұмды үйіне дейін аңдып барған. Кейін оны інісінің көз алдында пышақтап кеткен. Осы оқиғаға қатысты сот процесі 2026 жылдың 1 қазанында басталды.

"Сот алдында үш адам отыр. Айыптау нұсқасы бойынша, күдіктілердің бірі жігітке пышақ жарақатын салған. Жанасыл ауруханада қайтыс болды. Сотталушылар алғашқы сәттен бастап бет-жүздерін көрсетуге қарсылық білдірді. Олар – 19 және 20 жастағы үш жас жігіт. Алайда олардың біреуі ғана адам өлтірді деген айыппен сотталып жатыр. Қалған екеуі қылмысты жасырды деген айыппен жауапқа тартылған", – деп хабарлайды КТК телеарнасы.

Марқұмның туыстарының айтуынша, Жанасыл мен оның інісінің жолын бөгеген кезде ол ауылдастарына жолды босату үшін белгі берген. Алайда олар көлігін жолдан алып қоймаған. Содан кейін марқұм оларды жоғары жылдамдықпен айналып өтпек болған. Болжам бойынша, бұл күдіктілердің ашуына тиген. Олар ағайынды жігіттерді үйіне дейін қуып барған.

"Үшеуінің көліктен түскенін көрдік. Мен жолаушы орындығы жағында тұрдым. Ешқандай әңгіме болған жоқ. Кенет Елхан бауырыма екі пышақпен соққы жасады: алдымен оң қолымен, кейін сол қолымен", – деді марқұмның ағасы Еркебұлан Сәрсенбай.

Жанасыл ауруханада қайтыс болды. Сотта оның анасы ұлының өлімін кешірмейтінін айтып, күдіктілерге барынша қатаң жаза тағайындауды талап етті. Жәбірленуші тарап сотталушылардан 100 млн теңге көлемінде өтемақы өндіріп беруді сұрады.

Іс "Адам өлтіру" және "Қылмысты жасыру" баптары бойынша тергеліп жатыр. Күдікті деп танылғандарға 6 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін.

Бұған дейін Алматыда тоғыз жастағы балаға қатысты жыныстық зорлық-зомбылық фактісі бойынша тергеудің жаңа деректері белгілі болған еді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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