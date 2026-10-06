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Оқиғалар

Алматы облысының тауларында екі жасөспірім адасып кетті

Горы, гора, горная местность, горный туризм, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2026 09:27 Фото: Zakon.kz
Қарасай ауданында, Үлкен Алматы шыңына жақын маңда жасөспірімдер 3 680 метр биіктіктен төмен түсу кезінде бағытынан жаңылып, адасып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласының Мониторинг және жедел әрекет ету орталығының құтқарушылары 2008 жылы туған екі жасөспірімге көмек көрсетіп, оларды "Аю-Сай" бөгетіне дейін жеткізді. Бұл туралы 2026 жылғы 5 қазанда Төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады.

Жасөспірімдер медициналық көмекке мұқтаж болмаған. Оларды туыстары күтіп алып, қалаға жеткізген.

Құтқарушылар тауға шығар алдында бағытты алдын ала жоспарлап, ауа райын ескеру және жақындарына қайда баратынын, қашан оралуды жоспарлап отырғанын хабарлау маңызды екенін еске салады.

Бұған дейін төрт турист Бутаков сарқырамасы маңындағы тау бағытынан төмен түсу кезінде 2 400 метрден астам биіктікте адасып кеткен болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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