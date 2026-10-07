Мемлекет басшысы Нигерия президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады
Фото: akorda.kz
2026 жылдың 7 қазанында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Нигерия президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Ондо штатында Нигерия Әскери әуе күштерінің ұшағы апатқа ұшырап, адамдардың қаза табуына байланысты Президент Бола Ахмед Тинубуға көңіл айтты.
Мемлекет басшысы жеделхатта жақындарынан айырылған отбасылардың қайғысына ортақ екенін жеткізді.
Нигерия Әскери әуе күштерінің ұшағы 5 қазан күні таңертең Бенин қаласынан Лагосқа жоспарлы рейс орындау кезінде Ондо штатының Игбокода ауданындағы әскери-теңіз базасының маңында апатқа ұшырады. Бортта 25 жолаушы мен экипаждың жеті мүшесі болғаны хабарланды. Олардың барлығы қаза тапты.
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