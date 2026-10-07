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Оқиғалар

Мемлекет басшысы Нигерия президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 15:46 Фото: akorda.kz
2026 жылдың 7 қазанында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Нигерия президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Қасым-Жомарт Тоқаев Ондо штатында Нигерия Әскери әуе күштерінің ұшағы апатқа ұшырап, адамдардың қаза табуына байланысты Президент Бола Ахмед Тинубуға көңіл айтты.

Мемлекет басшысы жеделхатта жақындарынан айырылған отбасылардың қайғысына ортақ екенін жеткізді.

Нигерия Әскери әуе күштерінің ұшағы 5 қазан күні таңертең Бенин қаласынан Лагосқа жоспарлы рейс орындау кезінде Ондо штатының Игбокода ауданындағы әскери-теңіз базасының маңында апатқа ұшырады. Бортта 25 жолаушы мен экипаждың жеті мүшесі болғаны хабарланды. Олардың барлығы қаза тапты.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
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Мемлекет басшысы Колумбия президентіне көңіл айту жеделхатын жолдады
Қасым-Жомарт Тоқаев жеделхатта Болу провинциясында орналасқан Карталкая тау шаңғысы орталығында болған өрт салдарынан көптеген адамның қаза тапқаны туралы суыт хабарды терең күйзеліспен қабылдағанын жеткізді. Сонымен қатар Мемлекет басшысы Қазақстан халқының және өзінің атынан Түркия Президенті Режеп Тайип Ердоған мен жақындарынан айырылған отбасыларға, сондай-ақ бауырлас түрік халқына көңіл айтып, зардап шеккендердің тез арада сауығып кетуіне тілектестік білдірді.
13:30, 22 қаңтар 2025
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