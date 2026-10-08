Заңсыз ағаш кесу және мас жүргізушілер: "Семей орманында" қандай заңбұзушылықтар анықталды
Мемлекеттік орман табиғи резерватының аумағында ағаштарды заңсыз кесудің алты дерегі анықталды. Оның үшеуі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталып, қалған үшеуі бойынша әкімшілік іс қозғалды.
"Сонымен қатар 20 орман орамында ағаш дайындау жұмыстары тоқтатылды. Өрт қауіпсіздігі талаптарын бұза отырып, соның ішінде ұшқын сөндіргішсіз техниканы пайдаланудың бес дерегінің жолы кесілді", – деп хабарлады 2026 жылғы 7 қазанда Абай облысының прокуратурасы.
Анықталған заңбұзушылықтардың қатарында жүргізуші куәлігінсіз немесе тиісті санаттағы көлікті басқару құқығынсыз көлік жүргізу, мемлекеттік тіркеу нөмірі жоқ техниканы пайдалану, сондай-ақ мас күйде көлік жүргізу бар. Барлығы 20 әкімшілік құқықбұзушылық тіркелді.
Анықталған барлық заңбұзушылық бойынша тиісті шаралар қабылданды.
2026 жылғы 2 қазанда Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) мемлекеттік орман табиғи резерватында сыбайлас жемқорлық схемасының жолы кесілгенін мәлімдеді. ҰҚК мәліметінше, тінту барысында бухгалтерлік құжаттар, ағаш кесуге арналған орман орамдары мен ақшалай қаражатты бөлу туралы қолжазба жазбалар, сондай-ақ өзге де заттай дәлелдемелер тәркіленді.